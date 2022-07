Zu Hause hui, auswärts pfui: Gernlinden beweist Doppelstärke - Puchheim und Eichenau verlieren

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Leistungsträger: Alexander Felbinger war in Einzeln und Doppeln eine Macht. © Peter Weber

Ein durchwachsenes Wochenende liegt hinter den Tennis-Teams aus dem Landkreis. Nur der TC Gernlinden konnte einen Sieg einfahren.

Landkreis – Eichenaus Herren und die Damen des TC Puchheim II kehrten mit Niederlagen von ihren Auswärtsfahrten zurück. Trotzdem haben die TCP-Damen ihre Gegnerinnen im Titelrennen gestoppt.

Landesliga 2

TTC Füssen - TC Eichenau 6:3 – Eine am Ende recht deutliche Niederlage mussten die Herren des TC Eichenau am Sonntag in Füssen hinnehmen. Der Tabellendritte der Landesliga 2 verabschiedet sich damit gänzlich aus dem Meisterschaftsrennen. Die Begegnung beim TTC war bereits nach den Einzeln so gut wie entschieden. Lediglich die Brüder Benjamin und Daniel Classen konnten ihre Partien an den Positionen eins und vier gewinnen. Mannschaftsführer Benjamin Classen musste dabei bis in den Match-Tiebreak gehen. Den 2:4-Rückstand aus den Einzeln konnten die Gäste in den Doppeln nicht mehr wettmachen. Wieder war es Benjamin Classen, der mit seinem Partner Fabian Sielaff den einzigen Punkt für die Eichenauer holte. Am letzten Spieltag erwartet den TCE noch einmal eine schwierige Aufgabe. Tabellenführer Friedberg will am kommenden Sonntag, 10 Uhr, bei den Starzelbachern die Meisterschaft sichern.

Südliga 1

TC Gernlinden - TC RW Eschenried II 6:3 – Die Gernlindner haben es einmal mehr ihrer Doppelstärke zu verdanken, dass sie am Ende als Sieger aus der Partie mit Eschenrieds zweiter Garde hervorgingen. Nach den Einzeln hatte es noch 3:3 gestanden. Alexander Felbinger, Andreas Grimm und Konstantin Schorer holten die Siege für die Gastgeber. In den Doppeln gab es dann kein Halten mehr beim TCG. Und das, obwohl die Gernlindner auf ihre Nummer eins Georg Fleischmann verzichteten. Trotzdem liefen alle drei Paarungen fast identisch ab. Auf einen jeweils knapp gewonnenen ersten Satz folgte ein deutlicher Erfolg in Durchgang zwei. Felbinger und Grimm an Position eins, Alexander Weiß und Florian Aberl im Zweier-Doppel sowie Manfred Schreiber und Schorer an Position drei sorgten für den am Ende klaren Heimsieg.

TF Dachau II - TC Puchheim II 7:2 – Ihre zweite Saisonniederlage haben die Damen des TC Puchheim II am letzten Spieltag kassiert. Wirklich freuen konnten sich die TCP-Bezwingerinnen aus Dachau aber nicht über ihren Sieg. Weil die Puchheimerinnen einen Punkt zu viel holten, ging der Meistertitel nicht an die Mannschaft aus Dachau, sondern an den SV Lochhausen. Der SVH hatte seine Aufgabe souverän mit 9:0 gelöst. Dabei sah es nach den Einzeln noch gut aus für Dachau. Lediglich Julia Schmid gelang ein hart erkämpfter Erfolg im Match-Tiebreak. Würden die Gastgeberinnen nun noch drei Doppel gewinnen, wären sie Meister. Doch die TCP-Damen erwiesen sich als echte Party-Crasher – auf die dramatischste Art und Weise. Nina Gasteiger und Sabrina Lipp setzten sich im Zweier-Doppel mit 6:4, 3:6 und 10:6 durch und beendeten alle Dachauer Aufstiegsträume. (Thomas Benedikt)