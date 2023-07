Tennis: Gernlindens Herren marschieren mit perfekter Bilanz zum Titel

Von: Thomas Benedikt

Den ersten Punkt des Tages für den TC Gernlinden bejubelte Georg Fleischmann. © Peter Weber

Zwei Mal ging es für die Landkreis-Teams am Wochenende um den Klassenerhalt, einmal um den Titel. In allen Fällen waren die Tennisler erfolgreich.

Landkreis – Während Eichenaus Herren und Puchheims zweite Damen-Garde in ihrer Liga bleiben, geht es für Gernlindens Herren nach oben.

Landesliga 1

TC Augsburg Siebentisch - TC Puchheim 9:0 (6:0) – Für die Damen des TC Puchheim ging es in Augsburg um nichts mehr. Ihr Abstieg stand schon vor dem letzten Spieltag fest. Die Siebentisch-Auswahl spielte aber noch um den Titel mit und brauchte einen möglichst hohen Sieg, um rechnerisch noch eine Chance zu haben. Den bekamen sie – wenn auch mit bedeutend größerer Gegenwehr, als sie wohl erwartet hatten.

Denn auch wenn am Ende die vermeintliche Maximal-Strafe für die TCP-Damen auf dem Spielbericht stand, so hielten die Puchheimerinnen gut mit. Drei Mal schafften sie es gar in den Match-Tiebreak. Doch der TCP hat diese Saison einfach kein Glück in den entscheidenden dritten Durchgängen – alle drei gingen verloren. Für die Siebentisch-Damen reichte es dennoch nicht zum Titel. Denn auch die Konkurrentinnen Dachau und Taufkirchen gewannen jeweils mit 9:0.

Landesliga 2

TTC Bad Wörishofen - TC Eichenau 4:5 (2:4) – Für die Herren des TC Eichenau war die Auswärtsfahrt nach Bad Wörishofen ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Die Ausgangslage war klar. Mit einem Sieg wäre man sicher, bei einer Niederlage würde das große Rechnen beginnen. Und zunächst sah es so aus, als würde genau das eintreten. Zwei der ersten drei Einzel gingen verloren – einzig Fabian Sielaff punktete für den TCE.

Doch dann drehten die Starzelbacher auf. Benjamin Classen, Christian Blankl und Daniel Classen gewannen ihre Duelle an den Positionen eins, drei und fünf – Daniel Classen in einem hochdramatischen Match-Tiebreak. Zwischenstand: 4:2 für Eichenau. Ein Doppel reichte also zum Klassenerhalt. Und das holten sich Benjamin Classen und Severein Erbach in der Spitzenpaarung. Eichenau war gerettet, für Bad Wörishofen geht es runter in die Südliga 1.

Südliga 1

TC Gernlinden - TC Friedberg II 6:3 (4:2) – In souveräner Manier haben die Herren des TC Gernlinden den Titel und damit auch den Aufstieg in die Landesliga 2 eingetütet. Gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten aus Friedberg brauchten die Gastgeber aber etwa, um in Schwung zu kommen. Einzig Georg Fleischmann konnte in der ersten Einzelrunde gewinnen.

Aber schon nach Einzel-Runde Nummer zwei war die Meisterentscheidung gefallen. Alexander Felbinger, Manfred Schreiber und Moritz Cords behielten in ihren Matches die Oberhand. Zwei Match-Gewinne hätten Gernlinden schon zum Titel gereicht, nun hatten sie vier. Und im Doppel sorgten die Gastgeber dann noch für ein standesgemäßes Saison-Finale: Nach Siegen von Felbinger und Fleischmann sowie Schreiber und Andreas Grimm stand der siebte Sieg im siebten Spiel fest – eine perfekte Saison.

TC Grün-Weiß Gräfelfing II - TC Puchheim II 4:5 (3:3) – Die Damen des TC Puchheim II haben alle Zweifel am Klassenerhalt beseitigt und dabei auch den Match-Tiebreak-Fluch der vergangenen Partien durchbrochen. Gleich zwei Mal behielten die TCP-Damen im dritten Durchgang die Nerven. Elena Dern und Jasqueline Bergemann machten es aber jeweils mit 11:9 mehr als spannend. Weil auch Franziska Hartig ihr Einzel gewann, hieß es 3:3 nach den Einzeln.

In den Doppeln machten die Puchheimerinnen den Sieg dann vollends klar. Dern und Suzanna Hofmann setzten sich souverän mit 6:3, 6:1 an Position drei durch. Weil die Gastgeberinnen die Paarung an Position eins kampflos aufgaben, war der dritte Saisonerfolg in trockenen Tüchern. (Thomas Benedikt)