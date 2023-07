Tennis: Abstieg von Puchheims Damen aus der Landesliga 1 ist besiegelt

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Stemmte sich gegen die Niederlage: Puchheims Nummer vier Nina Gasteiger verlor mit 5:7, 3:6. © Peter Weber

Eine Entscheidung ist gefallen, drei stehen noch aus. Für die Damen des TC Puchheim geht es nach einer Saison in der Landesliga 1 wieder nach unten.

Landkreis – Eben jenen Weg vermeiden wollen Eichenaus Herren. Sie haben am Wochenende dazu einen ganz wichtigen Sieg eingefahren – ebenso wie die Männer des TC Gernlinden. Für sie steht damit der Aufstieg so gut wie fest.

Landesliga 1

TC Puchheim - TC Großhesselohe 0:9 (0:6) – Es schien die Möglichkeit für Puchheims Damen zu sein, doch noch einen Sieg in der Landesliga 1 zu feiern. Mit dem TC Großhesslohe war das neben dem TCP bislang einzige sieglose Team der Liga zu Gast. Doch die Spielerinnen des Münchner Nobelclubs dürften ganz ähnlich gedacht haben und liefen prompt in einer bärenstarken Besetzung auf. Am Ende gab es für die Puchheimerinnen kaum etwas zu gewinnen.

Zwar schafften es die Gastgeberinnen in den beiden Spitzeneinzeln und einem Doppel jeweils bis in den Match-Tiebreak. Doch drei Mal bewiesen die Münchnerinnen die bessern Nerven. Weil der TCP auch seine übrigen Partien – wenn auch teils hart umkämpft – allesamt verlor, setzte es ausgerechnet gegen die vermeintlich schwächsten Gegner die in der Endabrechnung deutlichste Saisonniederlage. Am kommenden Wochenende beenden die TCP-Damen die Spielzeit mit einem Auswärtsauftritt beim Tabellendritten und Meisteranwärter TC Augsburg Siebentisch.

Landesliga 2

TC Augsburg Siebentisch III - TC Eichenau 3:6 (2:4) – Dieser Sieg könnte sich noch als immens wichtig erweisen. Denn obwohl die Herren des TC Eichenau nun nach sechs Spielen mit drei Siegen und 6:6 Punkten vermeintlich gut dastehen, ist der Abstieg immer noch möglich. Am kommenden Sonntag haben es die Starzelbacher im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TTC Bad Wörishofen II selbst in der Hand, die Klasse zu halten.

In Augsburg schlug das Team um Mannschaftsführer Benjamin Classen früh den Weg auf die Siegerstraße ein. Zwar musste sich Eichenaus Nummer eins ebenso wie die Nummer sechs Severin Erbach denkbar knapp geschlagen geben. Weil aber Hendrik Kalarus, Fabian Sielaff, Nico Wipiejewski und Daniel Classen ihre Partien gewannen, ging der TCE mit einer beruhigenden 4:2-Führung in die Doppel. Dort sprangen zwei weitere Siege heraus.

Südliga 1

TC Mering - TC Gernlinden 3:6 (2:4) – Jetzt fehlt nicht mehr viel zum Aufstieg für die Herren des TC Gernlinden. Nach dem Auswärtssieg beim bislang ärgsten Titel-Konkurrenten reichen dem TCG am letzten Spieltag gegen den neuen Top-Verfolger TC Friedberg II zwei Matchpunkte, um die Meisterschaft zu feiern. Auf dem Weg zu dieser guten Ausgangslage mussten die Gernlindener phasenweise aber gehörig zittern. In den Einzeln sammelten Alexander Felbinger, Manfred Schreiber, Andreas Grimm und Moritz Cords die wichtigen vier Punkte.

Ideale Voraussetzungen für die Doppel-erprobten TCG-Spieler. Doch Mering wehrte sich gewaltig. Erst als Georg Fleischmann und Philipp Ewert an Position drei nach hartem Kampf mit 7:6, 6:0 gewonnen hatten, stand der Gesamtsieg fest. Die beiden anderen Paarungen gingen bis in den Match-Tiebreak – einen davon sicherten sich die Gernlindener.

TC Puchheim II - TF Dachau II 1:8 (0:6) – Das Pech in den Match-Tiebreaks, das am Sonntagvormittag schon die erste Damen-Mannschaft des TC Puchheim verfolgte, machte auch vor den parallel ausgetragenen Partien des zweiten Teams nicht Halt. Vier Mal gingen die Puchheimerinnen gegen Dachaus zweite Garde in den entscheidenden dritten Durchgang. Vier Mal zogen sie dabei den Kürzeren. So kam am Ende eine vermeintlich deutliche 1:8-Klatsche zustande. Lara Fößmeier und Elena Dern erwischte es dabei gleich doppelt. Sie unterlagen sowohl im Einzel wie auch im gemeinsamen Doppel im Match-Tiebreak. Dritte Leidtragende war Franziska Hartig. Den einzigen Punkt erhielten die Gastgeberinnen dank der Aufgabe des Einser-Doppels durch die Dachauerinnen. (Thomas Benedikt)