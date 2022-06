Heimvorteil genutzt: Zwei Eichenauer gewinnen Titel bei Ranglistenturnier

Von: Thomas Benedikt

Bis ins Halbfinale stieß der Eichenauer Luis Kleinschnitz vor. Da war dann gegen den späteren Sieger Dennis Bloemke allerdings kein Kraut gewachsen. © Peter Weber

Die Eichenau Open waren für den gastgebenden TC Eichenau ein voller Erfolg. Und das nicht nur aus organisatorischer Sicht.

Eichenau – Ein fast perfektes Tenniswochenende liegt hinter dem TC Eichenau. Nicht nur hat sich der Verein einmal mehr als Organisator eines Ranglistenturniers bewiesen. Auch zwei von vier angebotenen Konkurrenzen gingen an Spieler der Gastgeber: TCE-Cheftrainer Peter Brandersky sicherte sich den Titel im Feld der Herren 40 und auch noch die Doppelkonkurrenz zusammen mit Luis Kleinschnitz.

TCE-Trainer Peter Brandersky siegt im Einzel und Doppel

Brandersky zählte schon vor dem Turnier zum Favoritenkreis. Als Nummer zwei der Setzliste spielte er sich mit souveränen Zwei-Satz-Siegen bis ins Halbfinale. Dort stand ihm dann zum ersten Mal ein Konkurrent aus dem Brucker Landkreis gegenüber: der Landsberieder Manfred Schreiber, der auch noch für den TC Gernlinden aufschlägt. Doch auch gegen ihn hielt sich Brandersky mit 6:3, 6:2 schadlos. Im Finale gestaltete der TCE-Coach die Partie sogar noch deutlicher. Auch hier ging es gegen einen alten Bekannten aus der Region. Florian Faulstich, aktuell beim TTC Geltendorf und früher beim TC und den TF Fürstenfeldbruck aktiv, unterlag dem Eichenauer am Ende klar mit 1:6, 2:6.

Und kaum war das Einzel-Finale gespielt, schon musste Brandersky im nächsten Endspiel ran. Im Doppel waren er und Kleinschnitz ohne Satzverlust bis in die Endrunde marschiert. Und auch da war das Duo nicht zu stoppen – auch nicht von der an Position zwei gesetzten Paarung Tom Rußwurm und Jan Skerbatis. Mit 6:3, 6:4 sicherten Brandersky und Kleinschnitz den zweiten Heimtitel des Turniers.

In Puchheim dominieren die Gäste Beim parallel zu den Eichenau Open stattfindenden Ranglistenturnier der Damen beim TC Puchheim gab es weniger Heimerfolge zu vermelden. Die Damen-Konkurrenz, in der nicht eine Spielerin aus dem Landkreis antrat gewann Eva-Marie Voracek (GW Luitpoldpark München) vor Isabel Blazevic (MTTC Iphitos München). Einzige bei den Senioren gab es einige kleine Erfolge. So schaffte es Stefan Remmelberger (TC Gernlinden) ins Halbfinale der Herren 50 ebenso wie sei Vereinskollege Alfred Schulenburg bei den Herren 70.

Dennis Bloemke beendet den Siegeszug von Luis Kleinschnitz

Kleinschnitz war seinerseits lange auf Erfolgskurs in der Herren-Konkurrenz. Nach einem lockeren 6:0, 6:2-Auftaktsieg über Hideyoshi Breyer nahm der 21-jährige Eichenauer, der mittlerweile für die TF Dachau spielt, die Nummer zwei der Setzliste Marc Mail aus dem Rennen. Mit 6:4, 6:2 behielt Kleinschnitz auf heimischem Boden die Oberhand. Beflügelt von den beiden Erfolgen am Freitag drehte der 21-Jährige am zweiten Turniertag dann richtig auf. Erst bezwang er seinen späteren Doppel-Finalgegner Tom Rußwurm mit 7:5, 6:2. Dann ließ er Sebastian Bühler mit 6:2, 6:3 keine Chance.

Doch im Halbfinale endete die Siegesserie des Eichenauers – und wie. Gegen den ehemals 302. der Weltrangliste Dennis Bloemke wurde der Eichenauer phasenweise zum Zuschauer degradiert. Einige der Punktgewinne seines Gegners konnte Kleinschnitz nur noch mit einem anerkennenden Lachen quittieren. Am Ende zog sich der Eichenauer mit 1:6, 2:6 sogar noch achtbar aus der Affäre. Im Endspiel zeigte sich Bloemke mit einem 6:0, 6:1-Sieg über Noah Rockstroh noch gnadenloser. (Thomas Benedikt)

Die Sieger

Herren: 1. Dennis Bloemke (TC Ismaning), 2. Noah Rockstroh (TC Markdorf), 3. Vincent Dullinger (TC Höhenkirchen) und Luis Kleinschnitz (TF Dachau)

Herren 30: 1. Thomas Stempnowski (TC Paffenhofen), 2. Tobias Wurm (TSV Zusmarshausen), 3. Markus Bräuer (ESV München) und Marco Burger (STK Garching)

Herren 40: 1. Peter Brandersky (TC Eichenau), 2. Florian Faulstich (TTC Geltendorf), 3. Manfred Schreiber (TC Landsberied) und Christian Oppitz (TC RB Regensburg)