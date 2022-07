Puchheims Tennis-Damen fegen Tutzing vom Platz und feiern Landesliga-Meisterschaft

Von: Thomas Benedikt

Souveräne Siege feierte die Puchheimer Nummer zwei Madeleine Schaible in Einzel und Doppel. © Peter Weber

Mit einer Machtdemonstration holte sich der TC Puchheim in der Landesliga 1 den Titel. Im Fernduell setzten sich die TCP-Damen gegen Schießgraben Augsburg durch.

Landkreis – Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den Tennis-Teams aus dem Landkreis. Sowohl die Herren des TC Eichenau als auch des TC Gernlinden belegten am Ende den dritten Platz. Noch besser schnitten Puchheims Damen in der Landesliga 2 ab.

Landesliga 2

TC Puchheim - TC Tutzing 9:0 – Die Damen des TC Pucheim haben es geschafft. Nach dem vierten 9:0-Sieg in der Saison steht das Team um Mannschaftsführerin Tonja Fößmeier als Meister in der Landesliga 2 fest. Dabei hatten die Puchheimerinnen ein echtes Endspiel zu bestehen. Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Sollten die TCP-Damen mit 7:2 oder noch deutlicher gewinnen, wäre ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Bei knapperen Siegen, würde es auf das Ergebnis vom ärgsten Konkurrenten TC Schießgraben Augsburg II ankommen. Dass die jedoch Federn gegen den Tabellenletzten aus Nördlingen lassen würden, war unwahrscheinlich. Puchheim hatte mit dem Tabellenvierten aus Tutzing dagegen eine deutlich schwierigere Aufgabe vor sich – zumindest auf dem Papier. Denn was sich auf den Plätzen abspielte, war eine Machtdemonstration der Puchheimerinnen.

Obwohl ihre etatmäßige Nummer eins Alina Weinmann verletzt fehlte, fegten die Gastgeberinnen über Tutzing hinweg. Nach sechs Zwei-Satz-Siegen in den Einzeln war die Meisterschaft zum Greifen nah – ganz gleich, wie hoch die Augsburgerinnen gewinnen würden. Und das Puchheimer Sextett, bestehend aus Tonja Fößmeier, Madeleine Schaible, Sandra Reiner, Chiara Wolff sowie Jessica und Sarah Happach, blieb seiner Linie in den Doppeln treu. Alle drei Partien gingen an den TCP.

TC Eichenau - TC Friedberg 3:6 – Völlig chancenlos waren die Herren des TC Eichenau am letzten Saisonspieltag gegen den TC Friedberg. Die Gäste, für die es bei den Starzelbachern um den Gewinn der Meisterschaft ging, ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, dass sie sich den Titel in der Landesliga 2 sichern würden. Dazu hätte den Friedbergern schon ein knapper 5:4-Sieg gereicht. Doch so weit ließen sie es erst gar nicht kommen. Schon nach den Einzeln führte der TCF mit 6:0. Alle Einzel endeten in klaren Zwei-Satz-Siegen zu Gunsten der Friedberger. Lediglich Christian Blankl konnte auf Eichenauer Seite an Position zwei mit 1:6, 5:7 zumindest zeitweise auf Augenhöhe mit seinem Kontrahenten agieren. Die Meisterentscheidung war damit gefallen. In ihrem Siegestaumel traten die Gäste gar nicht mehr zu den Doppeln an und schenkten die drei bedeutungslosen Punkte den Eichenauern. Die Starzelbacher beenden damit die Saison auf dem dritten Platz.

Südliga 1

TC Friedberg II - TC Gernlinden 3:6 – Es waren wieder einmal die Doppel, die dem TC Gernlinden zum Saisonabschluss noch einen Auswärtssieg beim TC Friedberg II bescherten. Dabei war die Partie auf die schlechtestmögliche Art überhaupt gestartet: mit drei Niederlagen in den Auftakteinzeln – davon zwei im Match-Tiebreak. Doch dann folgte eine bemerkenswerte Aufholjagd des TCG. Alexander Felbinger, Manfred Schreiber und Konstantin Schorer ließen ihren Gegnern an den Positionen eins, drei und fünf keine Chance und gewannen jeweils glatt in zwei Sätzen. Mit 3:3 ging es also in die Doppel. Und hier revanchierten sich die Gäste für ihr Match-Tiebreak-Pech in den Einzeln. Alle drei Paarungen endeten zu Gunsten des TCG. Bei zweien fiel die Entscheidung erst im dritten Durchgang. Aus einem zwischenzeitlichen 0:3 machten die Gernlinder ein 6:3. Der Lohn dafür: Platz drei in der Abschlusstabelle. (Thomas Benedikt)