Beinahe in Deutschlands höchste Liga aufgestiegen: Brucker Senioren schnuppern an der Sensation

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Beinahe in Deutschlands höchster Liga: Die Herren 70 der TF Fürstenfeldbruck verpassten nur haarscharf den erneuten Aufstieg. © TF Fürstenfeldbruck

Eine bärenstarke Saison liegt hinter den beiden Herren-70-Teams der Tennisfreunde Fürstenfeldbruck. Zur absoluten Krönung fehlte nicht viel.

Fürstenfeldbruck – Während die eine Mannschaft bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der Landesliga 2 kämpfen musste, schrammte die andere denkbar knapp an einer Sensation vorbei. Die erste Garde der Brucker Herren 70 war eigentlich mit einem klaren Ziel in die Bayernliga-Spielzeit gegangen: nicht absteigen. Eine nur logische Vorgabe, ging man doch als Neuling in der Liga an den Start. Umso überraschter war das Team, als es am Ende sogar um den Aufstieg ging. Die Truppe rund um den dazugestoßenen Mannschaftsführer Peter Landshammer hatte bis zum letzten Spiel die Chance, zum Durchmarsch in die Regionalliga anzusetzen – Deutschlands höchste Liga in dieser Altersklasse.

Doch am Ende verhinderte ein verlorener Match-Tiebreak am letzten Spieltag die Sensation. Die Partie um die Meisterschaft gegen den TSV Haar ging so 2:4 verloren. Die beste Einzelbilanz mit 6:1 erzielte Peter Landshammer. Weitere Punktelieferanten waren Dieter Bernhard, Josef Bucher, Wolfgang Hahn, Paul Rexin, Wieland Birkmeier und Karl Steffek.

Die Herren 70 II schafften als Aufsteiger in die Landesliga 2 den Klassenerhalt – allerdings mussten sie bis zuletzt zittern. Um dem Abstieg zu entgehen, brauchten die Mannen um Mannschaftsführer Hans Heldeisen am letzten Spieltag gegen den Tabellenführer unbedingt einen Sieg – und den bekamen sie. Mit ihrem 4:2-Erfolg vermasselten die Brucker dem TC Moosburg die sicher geglaubte Meisterschaft und konnten ihrerseits den Ligaverbleib feiern. Zur Mannschaft gehörten Paul Rexin, Sepp Birkmann, Herbert Britzlmair, Karl Steffek, Heinz Müller, Helmut Steiner, Albert Schreier sowie Hans Heldeisen.

Der zweite Vizetitel im Freizeit-Doppel in Serie

Ein weiteres Herren-70- Team war ebenfalls sehr erfolgreich. Die Freizeit-Doppel-Mannschaft belegte nach der Vizemeisterschaft 2022 in diesem Jahr wieder den zweiten Platz. Die erfolgreiche Crew setzte sich aus Mannschaftsführer Hans Lukas und seinen Mitstreitern Reinhard Wieder , Heinz Müller, Helmut Steiner, Albert Schreier, Hans Heldeisen und Joachim Mack zusammen.

Die neu formierten Herren 75 der Brucker wurden prompt Meister in der Landesliga 2. © TF Fürstenfeldbruck

Über eine Meisterschaft konnten sich die Tennisfreunde auch freuen. Die neuformierte Herren-75-Mannschaft gehörte in der abgelaufenen Saison in der Landesliga 2 zu den Mitfavoriten um den Aufstieg. Mit einem Unentschieden und vier Siegen wurde die Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Landesliga 1 souverän erreicht. Mit Altmeister Wolfgang Hahn – mehrmaliger bayerischer Meister – an Position eins und den weiteren Teammitgliedern Werner Kessler, Paul Rexin, Sepp Birkmann, Reinhard Wieder, Heinz Müller blickt die Mannschaft zuversichtlich in die Saison 2024 – dann eine Liga weiter oben. (Thomas Benedikt)