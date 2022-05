Brucker Frauen trumpfen bei bayerischer Meisterschaft auf

Erst gegen die Titelverteidigerin endete der Erfolgslauf von Steffi Felbermeier. Die Bruckerin blieb bis dahin ungeschlagen. © Peter Weber

Dass der TuS Fürstenfeldbruck zu den bayerischen Spitzenclubs im Frauen-Tischtennis zählt, unterstrich der Verein bei den bayerischen Meisterschaften in Neumarkt.

Fürstenfeldbruck – Steffi Felbermeier wurde überraschend Vizemeisterin im Einzel und Janine Hanslick kam sowohl im Doppel als auch im Mixed aufs Treppchen. Beide sind beim TuS groß geworden. Im Einzel wurde in Gruppen gespielt und die beiden Ersten erreichten das im KO-System ausgetragene Achtelfinale. Ohne Niederlage blieben als Gruppensiegerinnen Janine Hanslick, die ihre TuS-Kollegin Ronja Brüchert auf Rang zwei verwies. Im Duell zweier talentierter Youngsters setzte sich die jüngst zum TuS gewechselte 18-jährige Milena Burandt gegen die ein Jahr jüngere Bruckerin Lea-Marie Schultz durch. Die erreichte als Gruppenzweite aber ebenso das Achtelfinale wie Felbermeier, die alle Gruppenspiele gewann.

Wie gut sie in Neumarkt drauf war, zeigte Felbermeier im Achtelfinale. Johanna Dietrich von der DJK Regensburg unterlag ihr mit 0:4. Eine Überraschung gab es, als in einem TuS-Duell Schultz sich mit 4:1 gegen Hanslick durchsetzte. Burandt fertigte Marie Gmoser vom Post SV Augsburg mit 4:1 ab. Einzig Brüchert hatte auf Brucker Seite Lospech: Sie traf auf die an Platz eins gesetzte Titelverteidigerin Laura Tiefenbrunner von der DJK Kolbermoor und unterlag mit 0:4. Tiefenbrunner entwickelte sich im weiteren Verlauf zum Brucker Schreckgespenst. Im Viertelfinale schaltete sie Lea-Marie Schultz mit 4:1 aus.

Steffi Felbermeier muss ich nur der Favoritin beugen

Dennoch war der TuS im Halbfinale vertreten: Steffi Felbermeier setzte sich in einem spektakulären Match gegen die Favoritin Koharu Itagaki durch – das derzeit vielleicht größte Nachwuchstalent in Deutschland. Mit 3:0 Sätzen führte die Bruckerin bereits, gab dann aber drei Sätze ab. Die Entscheidung fiel mit 11:7 im siebten Satz dank der wohl besten Turnierleistung, die die BWL-Studentin vom TuS bislang geboten hat. Und auch Milena Burandt stieß ins Halbfinale vor. Sie wurde beim 4:0 gegen Lili-Sara Popp von der SB Versbach ihrer Favoritenrolle gerecht.

Im Halbfinale trafen Felbermeier und Burandt aufeinander. In einer umkämpften Partie behielt Felbermeier mit 4:2 die Oberhand und stand sensationell im Finale. Vor rund 200 Zuschauern war die Bruckerin gegen Laura Tiefenbrunner dann aber ohne Chance. Endstand: 0:4. „Der Druck war wohl doch zu groß und Laura liegt ihr auch gar nicht“, sagte TuS-Coach Ingo Hodum über die unvermeidliche Niederlage. Die Freude über Silber war dennoch groß, zumal Felbermeier als Vizemeisterin Bayerns automatisch für die Deutsche Meisterschaft im Juni in Saarbrücken qualifiziert ist.

Janine Hanslick überzeugt im Doppel und im Mixed

Janine Hanslick sorgte derweil im Doppel und Mixed für Aufsehen. Gleich zweimal landete sie als Dritte auf dem Siegertreppchen. Mit Daniel Rinderer vom FC Bayern München als Partner gab sie im Mixed bis zum Halbfinale keinen einzigen Satz ab. Dann aber versperrten Koharu Itagaki (TSV Bad Königshofen) und Lorentz Schäfer (TTC Würzburg Kist) ihr beim 1:3 den Weg ins Finale.

Im Doppel trat Hanslick mit ihrer künftigen Vereinskollegin Milena Burandt an. Auch hier gelang der Einzug ins Halbfinale problemlos, doch dann scheiterten beide in fünf umkämpften Sätzen an Lea Fath (TSV Hofstetten) und Johanna Dietrich (DJK Regensburg).

Die TuS-Verantwortlichen ziehen viel Positives aus den Wettkämpfen. So hat sich Neuzugang Burandt schon als schlagkräftige Verstärkung präsentiert. Etwas Wehmut löst dagegen der Erfolg von Hanslick aus. Sie wird die gesamte Vorrunde wegen eines Auslandssemesters in den USA fehlen und erst zur Rückrunde dem TuS wieder mit ihrer Doppelstärke helfen können. (Rudolf Lutzenberger)