Tischtennis: Bruckerin schnuppert bei deutscher Meisterschaft an der Überraschung

Konzentriert aber ohne echte Vorbereitung ging Milena Burandt in Nürnberg an die Platte. Trotzdem verkaufte sich die Spielerin des TuS Fürstenfeldbruck teuer. © Peter Weber

Der Brucker Tischtennisspielerin Milena Burandt wurde eine unverhoffte Ehre zuteil: Sie wurde für die deutsche Einzelmeisterschaft nachnominiert.

Fürstenfeldbruck – Die 19-Jährige war damit im Kreis der besten 32 Spielerinnen aus Deutschland – allerdings ohne die nötige Vorbereitungszeit. Trotzdem wäre Burandt beinahe eine echte Überraschung gelungen. Die TuS-Spielerin musste zunächst im Doppel antreten. Im Zusammenwirken mit ihrer unterfränkischen Partnerin Lea Fath vom TSV Hofstetten fehlte aber jede Abstimmung. Beide gaben ihr Bestes, doch reichte das beim 0:3 gegen das japanisch-deutsche Talent Kohara Itagaki vom TSV Bad Königshofen und die ebenso starke Josephine Neumann aus dem hessischen Karben nicht.

Größer waren die Hoffnungen auf einen Einzug ins Achtelfinale für Milena Burandt im Einzel. Dort traf sie auf Nadine Sillus vom TuS Uentrop aus dem westfälischen Hamm. Diese hat zwar ein großes Plus von rund 150 Ranglistenpunkten gegenüber der Bruckerin. Beim letzten Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga behielt aber Burandt überraschend die Oberhand. Entsprechend selbstbewusst startete die 19-Jährige und gewann die beiden ersten Sätze. Sillus kam zwar auf 1:2 heran, doch nervenstark gewann Burandt dank ihrer druckvollen Rückhand den vierten Durchgang mit 11:9.

Am Ende flattern bei Milena Burandt die Nerven

Wiederum verkürzte Sillus auf 2:3, doch die Bruckerin schien dem Sieg nahe, als sie im sechsten Satz mit 7:5 führte. Doch mit dem möglichen Einzug ins Achtelfinale der deutschen Meisterschaft vor Augen verließen Burandt die Nerven. Sie machte in diesem Satz keinen Punkt mehr und gab auch den entscheidenden siebten klar ab. Die Enttäuschung bei der 19-Jährigen hielt sich trotzdem in Grenzen. Wegen der mangelnden Vorbereitung war kaum ein besseres Ergebnis zu erwarten.

Besser vorbereitet kann Burandt am Wochenende in die letzten Heimspiele des TuS Fürstenfeldbruck in dieser Saison gehen. Am Samstag um 12 Uhr trifft das zweite TuS-Team in der 3. Bundesliga auf Viktoria Wombach und kämpft um Platz sieben in der Endabrechnung. Um 18.30 Uhr hat das erste Team den wohl kommenden Meister TTK Anröchte zu Gast und am Sonntag, 12 Uhr, folgt die ebenfalls schwere Partie gegen den Tabellendritten MTV Tostedt. (Rudolf Lutzenberger)