Ein letztes Mal die Zähne zusammenbeißen: TuS Frauen wollen sich zum Meister krönen

Teilen

Diese vier sollen es auch am Sonntag gegen Landshut richten. Der TuS setzt wieder auf die bewährte Aufstellung mit (v.l.) Iryna Motsyk, Olena Nalisnikovska, Janine Hanslick und Steffi Felbermeier. © Peter Weber

Nur noch einen Sieg brauchen die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck zur Meisterschaft in der 3. Bundesliga. Am Sonntag kommt Landshut zum letzten Spiel.

Fürstenfeldbruck – Vor der Saison wollten die TuS-Frauen in der 3. Bundesliga unter die besten Vier kommen. Jetzt, am Ende einer grandiosen Rückrunde wollen sie mehr: Wenn sie am Sonntag um 14 Uhr im letzten Saisonspiel das südbayerische Derby gegen den Tabellenneunten DJK Landshut gewinnen, stehen sie als Meister und als Aufsteiger in die zweite Liga fest.

Auf dem Papier scheint es eine einfache Aufgabe: Die letzten Begegnungen endeten allesamt mit klaren TuS-Siegen. Zudem hat das Team aus Niederbayern erst in der Rückrunde zu seiner Form gefunden und steht bereits als Absteiger in die Regionalliga fest. Doch eben das kann zum Problem werden: Der TuS muss unbedingt gewinnen, während Landshut locker aufspielen kann. Mit dem ungarischen Talent Fanni Harasztovich und dem bayerischen Talent Milena Burandt sind die Spitzeneinzel der Gäste gut besetzt, Katharina Teufl hat in der Rückrunde zur alten Form gefunden und auch Sophia Zahradnik ist stärker geworden.

Der TuS-Kader ist nur dann ein Meisterschaftskandidat, wenn die beiden ukrainischen Spitzenspielerinnen Iryna Motsyk als unbestrittener Star der Liga und Olena Nalisnikovska als überdurchschnittliche Nummer zwei dabei sind. Dass sie seit dem 13. Februar nicht mehr nach Hause zu ihren Familien in Kiew und Lwiw gekommen sind, belastet sie. Doch bislang gehen die beiden bemerkenswert gut damit um. Belastend ist sicher auch, dass Motsyk seit Monaten am Fuß operiert werden soll, doch ohne sie wäre der Titel nicht möglich. Also beißt sie ein letztes Mal die Zähne zusammen und nimmt Schmerztabletten vor dem Spiel. Für den TuS spricht aber auch, dass die beiden Eigengewächse Steffi Felbermeier und Janine Hanslick in dieser Saison noch stärker geworden sind und das beste zweite Doppel der Liga bilden. (Rudolf Lutzenberger)