Tabellendritter und trotzdem krasser Außenseiter: TuS Fürstenfeldbruck erwartet starkes Stuttgart

Ins Grübeln kommen die TuS-Spielerinnen Janine Hanslick (l.) und Steffi Felbermeier angesichts des Stuttgarter Kaders. © Peter Weber

Ungewohnte Situation für die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck. Gegen die DJK Stuttgart sind sie am Samstag Außenseiter - und das als Tabellendritter.

Fürstenfeldbruck – Reichlich erfolgsverwöhnt sind derzeit die Brucker TuS-Frauen in der 3.Bundesliga. Mit 18:4 Punkten liegen sie auf dem dritten Tabellenplatz. Trotzdem sind sie am Samstag, 18.30 Uhr in der Jahnhalle nur Außenseiter: Dann kommt der Meisterschaftsaspirant DJK SB Stuttgart in die Kreisstadt.

Die Brucker Gastgeber wagen sogar die Prognose, dass es am Samstagabend das beste Frauen-Tischtennis zu sehen gibt, das je in der Jahnhalle geboten wurde. Der Grund dafür hat einen Namen: Li Bao. Die ambitionierten Stuttgarterinnen lagen nach der Vorrunde einen Zähler hinter dem TSV Schwabhausen II – und reagierten. Für einige wichtige Partien der Rückrunde verpflichteten sie Li Bao.

Li Bao feierte ein bemerkenswerte Debüt im Stuttgarter Dress

Die routinierte Chinesin und Mutter des deutschen Nachwuchstalents Kay Stumper war chinesische Nationalspielerin und damit in der absoluten Weltklasse. Dazu zählt sie heute zwar nicht mehr, doch in der deutschen 1. Bundesliga wäre sie immer noch eine gefürchtete Spielerin. Quasi als Aufwärm-Übung spielte sie vor einer Woche erstmals im Stuttgarter Dress gegen Neckarsulm.

Sie gewann beide Spitzeneinzel mit 3:0, das schlechteste Satzergebnis war ein 11:6, das zweitschlechteste ein 11:3. Dass als zweite Spitzenspielerin die ebenfalls routinierte Alexandra Schankula mit einer 15:4-Bilanz anreist, macht die Sache für den TuS nicht einfacher. Zudem erzielte Ronja Mödinger am zweiten Paarkreuz bislang 12:0 Siege.

TuS-Frauen setzen auf ihre bewährte Aufstellung

Für das stets in gleicher Besetzung spielende TuS-Quartett geht es also primär darum, nicht in Ehrfurcht zu erstarren, sondern ihr nachweislich hochwertiges Tischtennis auch gegen ein solch renommiertes Team zu zeigen. Zumindest Iryna Motsyk sollte in den Spitzeneinzeln stark genug sein, um den Gästen alles abzuverlangen und vielleicht sogar eine Partie zu gewinnen.

Für Olena Nalisnikovska wird dieses Ziel sehr schwer erreichbar sein. Und die beiden beim TuS groß gewordenen Janine Hanslick und Steffi Felbermeier wollen zumindest Ramona Betz am zweiten Paarkreuz in Bedrängnis bringen. Tags darauf geht es für den TuS um 14 Uhr bei NSU Neckarsulm darum, den dritten Platz nach unten abzusichern. (Rudolf Lutzenberger)