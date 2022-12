Tischtennis: Bruckerinnen erwarten heißen Tanz in kühler Halle

Teilen

Warm anziehen müssen sich die Tischtennis-Spielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck (v.l.): Stefanie Felbermeier, Milena Burand, Olena Nalisnikovska und Iryna Motsyk. © Peter Weber

Zum letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck in der 2. Bundesliga die DJK Offenburg.

Fürstenfeldbruck – Ein letztes Mal in diesem Jahr haben Tischtennis-Fans Gelegenheit, die Aufsteigerinnen des TuS Fürstenfeldbruck in einem Heimspiel der 2.Bundesliga zu sehen. Am Samstag um 17.30 Uhr ist in der Jahnhalle mit der DJK Offenburg ein etabliertes und erfolgreiches Zweitliga-Team zu Gast. Der TuS muss sich also in sportlicher Hinsicht warm anziehen – die Zuschauer wegen der gedrosselten Hallentemperaturen ebenfalls.

Stark ist aber auch das, was der TuS im bisherigen Saisonverlauf als Aufsteiger und Underdog geboten hat. Er liegt mit 8:4 Punkten wesentlich besser als erwartet im Rennen, muss sich um den Klassenerhalt kaum mehr sorgen und kann entsprechend unbeschwert aufspielen.

Offenburg kommt mit starkem Kader nach Fürstenfeldbruck

Am darauf folgenden Wochenende steht noch ein Doppelstart in Nordrhein-Westfalen an, wobei wohl bestenfalls bei der DJK Annen noch etwas zu holen sein wird, während Titelanwärter TTK Anröchte wahrscheinlich zu stark für den TuS ist. Ein Punkt gegen Offenburg würde den Bruckern vor der schweren Auswärtsfahrt helfen, den Mittelfeldplatz in der Tabelle zu festigen.

Blickt man auf die nackten Statistiken, wird das für den TuS aber ein hartes Stück Arbeit. Denn die weitgereisten Gäste aus der Nähe von Straßburg haben am zweiten Paarkreuz deutliche Vorteile. Das Nachwuchstalent Jele Storz ist bereits mit 14 Jahren eine feste Größe und Theresa Lehmann reist mit einer 7:1-Bilanz an.

In den Spitzeneinzeln setzt der TuS auf seine Ukrainerinnen

In den Spitzeneinzeln geht es wie stets in der 2. Bundesliga international zu: Die beiden seit Jahren für den TuS aktiven Ukrainerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska treffen auf die vierfache und auch aktuelle belgische Einzelmeisterin Natalie Marchetti, die als Nummer eins eine klar positive Einzelbilanz aufweist, sowie auf die Ungarin Edina Tot. Bei ihren beiden Partien dürfen sich die Zuschauer auf das selten gewordene Duell Angriff gegen Abwehr freuen.

Spannend wird es auch in den Doppeln, denn darin sind beide Teams noch stärker als in den Einzeln und oft geben die beiden Eingangsdoppel schon die Richtung für den weiteren Verlauf der Partie vor. Und vielleicht sorgen spannende und heiße Matches dafür, dass auch den Zuschauern warm wird. (Rudolf Lutzenberger)