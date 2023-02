Tischtennis: Brucker Aufsteiger-Team festigt Platz im Tabellen-Mittelfeld

Nach der Geburt ihrer Tochter nähert sich Ting Yang wieder ihrer Bestform an. © Peter Weber

Die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck haben beim Schlusslicht Leutzscher Füchse mit 6:0 gewonnen und bei Spitzenreiter Jena mit 2:6 verloren.

Fürstenfeldbruck – In Leipzig trat der TuS erneut mit Neuzugang Ting Yang an, die sich nach der Geburt ihrer Tochter wieder ihrer Bestform der letzten Jahre nähert. Sie gewann mit Stefanie Felbermeier ihr Doppel ebenso sicher wie die beiden Ukrainerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska und überzeugte danach auch im Einzel. Damit waren die Weichen gestellt für einen Kantersieg, den das TuS-Quartett fast mühelos mit 18:2 Sätzen einfuhr. Die Pflichtaufgabe war damit bravourös gelöst. Ting Yang reiste danach per Zug wieder nach Hause zur Familie, während sich der TuS-Tross von Sachsen ins thüringische Jena begab. Den Platz von Yang nahm Milena Burandt ein.

Wie ernst der Tabellenführer die Brucker nahm, die ihm in der Vorrunde die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht hatten, zeigte sich an Jenas internationaler Top-Aufstellung: Haruna Sagute ist mit ihren 20 Jahren eine feste Größe in Japan und bestritt als Nummer eins ihr erstes Saisonspiel für die Schott-Mannschaft. Auf Position zwei spielte die türkische Spitzenspielerin Ece Harac, U19-Europameisterin im Doppel von 2021. Kornelija Riliskyte ist die Nummer zwei in Litauen, und Kohara Itagaki, die junge japanisch-stämmige Gewinnerin der U15-Bundesrangliste, gilt als eines der größten Talente in Deutschland.

Mit zwei Erfolgen in den Doppeln stellte Jena bereits die Weichen für den 6:2-Sieg, der dann in den Einzeln gar nicht so leicht fiel. Iryna Motsyk zeigte eine ihrer besten Saisonleistung beim 12:10-Sieg im fünften Satz gegen Ece Harac. Milena Burandt spielte unbeschwert auf und schlug überraschend Itagaki in drei Sätzen. Der 2:4-Zwischenstand übertraf alle Erwartungen – zu mehr reichte es aber nicht. (Rudolf Lutzenberger)