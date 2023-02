Tischtennis: Nach dem Sieg über Weinheim II winkt der zweiten TuS-Garde der Klassenerhalt

3. Bundesliga

Einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt haben die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck II gemacht.

Fürstenfeldbruck – Gegen den TTC Weinheim II setzte sich das junge Team mit 6:4 durch. Die Brucker dürften sich mit jetzt 12:14 Zählern als Tabellenfünfter aus dem Kreis der Abstiegskandidaten verabschiedet haben.

Die Partie begann mit einem erwartbaren 1:1 in den Doppeln. Die 18-jährige Ägypterin Farida Badawy holte an der Seite der nur ein Jahr älteren Milena Burandt den Brucker Punkt. Badawy, die auch am kommenden Samstag um 12 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SU Neckarsulm dabei sein wird, glänzte dann auch in den Einzeln. Sie ließ Johanna Wiegand keine Chance und gab auch im mit Spannung erwarteten Duell gegen die technisch starke Weißrussin Hanna Patseyeva nur einen Satz ab.

Jeder im Brucker Team trägt zum Erfolg bei

Badways Punkte waren die Grundlage zum 6:4-Erfolg. Doch das gesamte Brucker Team musste Beiträge dazu leisten und tat dies auch ohne Ausnahme. Milena Burandt, die mit Wohnsitz Wackersdorf und FSJ-Standort Burglengenfeld keine guten Trainingsmöglichkeiten hat, bot gegen Patseyeva eine ihrer besten Saisonleistungen und gewann nach 0:2-Satzrückstand noch mit 11:9, 12:10 und 11:9. Da ließ sich die anschließende Niederlage gegen Wiegand verschmerzen.

Kurz vor ihrem 18. Geburtstag schöpfte Lea-Marie Schultz diesmal nicht alle ihre Möglichkeiten aus. Dennoch schlug sie die Weinheimer Ersatzspielerin Sara Hartmann in fünf Sätzen, ehe sie Melissa Friedrich in vier Durchgängen unterlag.

Gegen Friedrich hatte sich auch Ronja Brüchert – mit 21 Jahren die Älteste im Perspektiv-Team des TuS – einiges vorgenommen, weil sie in den Tagen davor mehr als üblich trainieren konnte. Doch wenn man zu viel will, gelingt wenig. Und so war es auch diesmal für die 21-Jährige, die nach ihrem Bachelor in Biotechnik bereits ein Promotionsangebot vorliegen hat. In ihrem zweiten Spiel fand sie aber wieder zu ihrem Spiel und schlug Sara Hartmann deutlich mit 3:0. (Rudolf Lutzenberger)