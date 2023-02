Tischtennis: Es reicht nur für den Ehrenpunkt - TuS Fürstenfeldbruck II unterliegt Stuttgart

Gegen international besetzte Stuttgarter gab es für den TuS um Steffi Felbermeier (l.) nichts zu holen. © Peter Weber

Trotz eines couragierten Auftritts waren die Tischtennis-Spielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck II am Ende chancenlos gegen die DJK SB Stuttgart.

Fürstenfeldbruck – Dass es diesmal nichts zu holen geben würde, das ahnten die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II schon vor der Partie gegen die DJK SB Stuttgart. Am Ende stand das erwartete 1:6 auf dem Ergebnis. Doch die Bruckerinnen hatten sich gegen den haushohen Favoriten besser verkauft, als es der Endstand suggeriert.

Doch die Abstiegsgefahr wächst, nach Minuspunkten ist das junge TuS-Team als Achter gerade noch vor den Abstiegsplätzen. Dir Bruckerinnen sind aber weiter zuversichlich, dass sie den Klassenerhalt schaffen können. Immerhin hat man für die entscheidenden Partien mit der Ägypterin Farida Badawy noch einen großartigen Joker in der Hand, der am Ende den Ausschlag geben könnte.

Janine Hanslick holt Ehrenpunkt bei ihrer Rückkehr in die Jahnhalle

Gegen Stuttgart stand erstmals seit bald zehn Monaten Janine Hanslick wieder für den TuS an der Platte – vor einer für eine zweite Mannschaft ansehnlichen Zuschauer-Kulisse. Sie unterlag im Doppel mit Steffi Felbermeier in vier Sätzen, schlug aber dann mit einer überzeugenden Leistung Ramona Betz mit 3:0. Dass sie später beim Stand von 1:5 auch gegen Alexandra Schankula – mit 19:3 Siegen in den Spitzeneinzeln bislang erfolgreichste Spielerin der Liga – um jeden Ball kämpfte und immerhin einen Satz gewann, rundete ihre starke Vorstellung ab. Felbermeier überzeugte ebenfalls, hatte aber gegen Schankula wie so viele starke Bundesligaspielerinnen vor ihr letztlich kaum eine Gewinnchance.

So erging es auch Ronja Brüchert. Im Doppel trat sie zusammen mit Lea-Marie Schultz an und gab sich dem hochtalentierten Duo Betz/Schankula erst nach hartem Kampf mit 2:3 geschlagen. Im Einzel war dann Bao Chau Elisa Nguyen eine Nummer zu groß für sie. Und Lea-Marie Schultz, die demnächst 18 Jahre alt wird, lieferte Wei-Hsuan Yen einen großen Kampf, den sie in vier Sätzen verlor. Trotz des deutlichen End-Ergebnisses ziehen die Bruckerinnen auch viel Positives aus dem Stuttgart-Duell. Die gezeigten Leistungen machen zumindest Mut für die kommenden Partien im Kampf um den Klassenerhalt. Und mit Farida Badawy und vielleicht auch mit Milena Burandt ist dieses Ziel realistischer als Experten noch vor der Saison vermuteten. (Rudolf Lutzenberger)