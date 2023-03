Tischtennis: Die beiden letzten Hürden vor dem Klassenerhalt - TuS Fürstenfeldbruck auf Auswärtsfahrt

Kopfsache: Am Wochenende können Farida Badawy (l.) und Milena Burandt (r.) den Klassenerhalt sichern. Tipps dazu gibt’s von Trainerin Sandra Peter (Mitte). © Peter Weber

Der Klassenerhalt in der 3. Bundesliga ist zum Greifen nah. Am Wochenende wollen ihn die Tischtennisfrauen des TuS Fürstenfeldbruck II perfekt machen.

Fürstenfeldbruck – Die Bruckerinnen gastieren am Samstag um 18 Uhr bei Rapid Chemnitz und am Sonntag um 10 Uhr beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Motor Wildruff. Dem jungen TuS-Kader hatten vor Saisonbeginn nicht alle den Klassenerhalt zugetraut, doch das Team hat sich laufend gesteigert und mit der 18-jährigen Farida Badawy einen in Europa bis dahin unbekannten, starken Neuzugang gewonnen. Ihre 16:4 Siege in den Spitzeneinzeln waren wohl der entscheidende Faktor dafür, dass sich das TuS-Team früh ins sichere Mittelfeld absetzen konnte.

Diesmal fehlt die ebenfalls 18-jährige Lea-Marie Schultz wegen einer Erkrankung, doch mit Badawy, Janine Hanslick, Milena Burandt und Ronja Brüchert ist der Kader auch so stark genug, um in Wilsdruff letzte Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.

Weitaus schwieriger wird die Partie in Chemnitz und das nicht nur wegen der engen zeitlichen Taktung beider Partien. In der Vorrunde holten die Sächsinnen in der Jahnhalle bereits ein 5:5 und in der Rückrunde sind sie dank des mit 4:0 Siegen in den Spitzeneinzeln gestarteten Neuzugangs Taneeska Sanjaykumar Kotecha wie das TuS-Team auf bestem Weg zum Klassenerhalt. (Rudolf Lutzenberger)