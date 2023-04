Tischtennis: Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck beendet Saison auf Platz vier

Mal wieder eine Macht: Das ukrainische Doppel bestehend aus (v.l.) Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska. © Peter Weber

Die Plätze drei bis fünf lagen für den TuS Fürstenfeldbruck im Bereich des Möglichen vor dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga.

Fürstenfeldbruck – Der Aufsteiger beendete seine erste Saison in Deutschlands zweithöchster Spielklasse beim TSV Langstadt II mit einem 5:5 Unenetschieden und ist damit Tabellenvierter. Zwei Hauptverantwortliche für diesen Erfolg spielten sich auch im hessischen Langstadt noch einmal in den Vordergrund: Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska, das höchst erfolgreiche ukrainische Duo, gewannen nicht nur wie so oft das einleitende Doppel. Motsyk unterstrich mit zwei glatten 3:0-Siegen in den Spitzeneinzeln, dass sie zurecht in der abschließenden Saison-Rangliste auf Rang zwei und mit ihren Rückrunden-Ergebnissen sogar auf Rang eins steht. Und Nalisnikovsa machte den Auswärtspunkt für den TuS möglich, als sie gegen Alena Lemmer nach 0:2 und gegen Janina Kämmerer nach einem 1:2 jeweils noch einen Fünf-Satz-Sieg errang. Gegen Kämmerer wehrte sie sogar zwei Matchbälle ab.

Der TSV Langstadt II hatte den sechsten Tabellenplatz bereits sicher und verzichtete auf den Einsatz der ehemaligen Nationalspielerin Tanja Krämer und auch auf die am zweiten Paarkreuz sehr starke Lorena Morsch. Doch auch gegen die mehrfache deutsche Seniorenmeisterin Inka Dönges und gegen die vor drei Jahren noch der absoluten deutschen Jugend-Spitzen gehörenden Japanerin Wenna Tu verloren Janine Hanslick und Steffi Felbermeier alle vier Einzel und auch ihr Doppel.

Hanslick schien nach dem ersten Satz schon auf der Siegerstraße, unterlag der erfahrenen Dönges aber dann doch deutlich mit 1:3 und kam gegen Tu später sogar nur im zweiten Durchgang einem Satzgewinn nahe. Auch Felbermeier startete in beide Partien gut, ließ aber dann nach. Gegen Wenna Tu gewann sie den ersten Satz, gegen Dönges führte sie sogar mit 2:0, ehe die Gastgeberinnen jeweils das Geschehen an sich rissen. (Rudolf Lutzenberger)