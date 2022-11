Auf Ausrutscher folgt Sensation: TuS Fürstenfeldbruck unterliegt Langweid und schlägt im Anschluss Jena

Ihre ersten Niederlagen in der laufenden Saison musste Iryna Motsyk gegen Langweid einstecken. Gegen die Spitzenspielerin von Jena war die Ukrainerin im Diensten des TuS aber dann wieder nicht zu schlagen. © Peter Weber

Ein Auf und Ab durchliefen die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck in ihren beiden Samstagspartien in der 2. Bundesliga.

Fürstenfeldbruck – Nachdem die Bruckerinnen zunächst dem schwächer eingeschätzten TTC Langweid mit 3:6 im bayerischen Derby unterlegen waren, bezwangen sie nur eine Stunde später den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer SV Schott Jena mit 6:3.

Ukrainische Duelle in den Spitzeneinzeln

Langweid, angetreten ohne die etatmäßige, aber verletzte Litauerin Vitalija Venckute, setzte den TuS gleich in den Doppeln so mächtig unter Druck, dass sich die Gastgeberinnen davon nie so recht erholten. Sie verloren zwar angesichts von 18:20 Sätzen und nur fünfzehn Bällen weniger recht unglücklich – vier Partien sogar erst im Entscheidungssatz. Doch gerade bei Gleichstand in den Verlängerungen zeigte sich, wie schwierig es ist, unter psychischem Druck jeweils die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kurioserweise hatte Langweid wie der TuS zwei Ukrainerinnen auf den Spitzenpositionen. Der TuS, der unbedingt gewinnen wollte, setzte sogar ein zweites Mal in dieser Saison Ting Yang ein, der aber knapp drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter Luisa noch ein wenig die Kraft, das Training und die Wettkampfpraxis fehlten. So verlor sie ihr erstes Spiel hauchdünn, gewann aber ihr zweites mit attraktiver Abwehr. Und die bislang ungeschlagene Iryna Motsyk fand ausgerechnet gegen ihre beiden ukrainischen Landsfrauen nie zu ihrem Spiel und verlor beide Spitzeneinzel. Das war am zweiten Paarkreuz nicht mehr aufzuholen, obwohl die junge Milena Burandt ebenso wie Olena Nalisnikovska einen Einzelsieg holte.

Starkes Comeback gegen den Tabellenführer

Kaum eine Stunde konnte sich das TuS-Team von der Niederlage erholen. Dann trat es ohne Ting Yang und ohne große Hoffnungen gegen Schott Jena an. Die Thüringerinnen mussten wie zuvor der TuS die Erfahrung machen, dass ein 0:2 in den Doppeln Druck erzeugt und schwer aufzuholen ist. Die Bruckerinnen spielten mit einem 2:0 im Rücken befreit auf. Iryna Motsyk bezwang Valerija Mühlbach und Ece Harac. Und am zweiten Paarkreuz hatte Milena Burandt ihren großen Auftritt, als sie Maya Kunats und die Litauerin Kornelija Riliskyte schlug.

Mit 8:4 Punkten ist der Einstieg des TuS in die zweithöchste von acht deutschen Spielklassen mehr als gelungen. Der Abstieg wird immer unwahrscheinlicher. (Rudolf Lutzenberger)