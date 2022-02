TuS-Frauen feiern Überraschungserfolg über die DJK Stuttgart

Legten den Grundstein für den Sieg des TuS Fürstenfeldbruck: Janine Hanslick (l.) und Steffi Felbermeier. © Peter Weber

Auf den Sensationssieg folgt Ernüchterung. Nach dem Erfolg über Stuttgart spielten die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck nur Remis gegen Neckarsulm.

Fürstenfeldbruck – Besser denn je stehen die Tischtennisfrauen des TuS in der Tabelle der Dritten Liga: Nach einem 6:4 im Spitzenspiel der 3. Bundesliga gegen die DJK SB Stuttgart und ein 5:5 beim SU Neckarsulm liegen die Bruckerinnen auf dem zweiten Platz – zumindest für eine Woche.

Die Frauen konzentrierten sich voll auf das Spitzenspiel gegen Stuttgart, das den Aufstieg in die 2. Liga im Visier hat. Dafür hat das Team die chinesische Ex-Nationalspielerin Di Bao für einige Spiele der Rückrunde gewonnen. Der TuS spielte in seiner Stammbesetzung und dieser gelang sensationell die Revanche für die 4:6-Niederlage aus der Vorrunde.

TuS Fürstenfeldbruck gewinnt beide Doppel

Nach den Doppeln führten die Bruckerinnen mit 2:0: Das Duo Motsyk/Nalisnikovska gewann ebenso wie Hanslick/Felbermeier. Diese Führung brachte der TuS mit 3:1 in die Pause, weil Iryna Motsyk sich in vier spektakulären Sätzen gegen Alexandra Schankula durchsetzte. Dass Olena Nalisnikovska sich unerwartet gut auf Di Bao einstellte und erst im fünften Satz mit 8:11 unterlag, machte Mut für den weiteren Verlauf.

Es folgte ein klarer Sieg von Janine Hanslick gegen Anja Eichner, und auch Stefanie Felbermeier wusste beim knappen 2:3 gegen Ramona Betz zu überzeugen. Aus dem 4:2 wurde in den Spitzeneinzeln ein 5:3, denn Motsyk musste sich Di Bao mit 8:11 im fünften Satz geschlagen geben. Die Hoffnung, dass Nalisnikovska gegen Schankula gewinnen könne, zerschlug sich beim 1:3. Doch dann kam die Stunde der beiden beim TuS groß gewordenen Stammspielerinnen: Steffi Felbermeier ließ Anja Eichner beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance. Janine Hanslick sah beim Stand von 0:2 Sätzen und einem 6:10-Rückstand wie die Verliererin aus. Doch dann riskierte sie alles und traf alles. Sie wehrte die vier Matchbälle ab und erreichte den vierten Satz, den sie wiederum nach Abwehr von Satzbällen gewann. Im Entscheidungssatz verwandelte Hanslick den Matchball zum 12:10 und damit zum viel umjubelten 6:4-Sieg des TuS gegen den Favoriten.

Am Tag darauf fehlt die Spannung

Schon auf der Fahrt zum Tabellen-Achten SU Neckarsulm merkte TuS-Trainerin Sandra Peter, dass es schwer werden würde, die Spannung vom Vortag aufrechtzuhalten. Und so kam es: Das TuS-Quartett gab sich alle Mühe, kam aber über ein 5:5 nicht hinaus. Die erfolgsverwöhnten Doppel brachten nur ein 1:1 durch Motsyk/Nalisnikovska zustande. Iryna Motsyk gewann standesgemäß beide Einzel, Olena Nalisnikovska steuerte eines bei. Doch am zweiten Paarkreuz gingen Janine Hanslick und Steffi Felbermeier leer aus, und damit gab es einen 5:5-Endstand.

Der TuS tritt am Samstag um 14 Uhr als Außenseiter beim Tabellenführer TSV Schwabhausen II an. Am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den TSV Hofstetten. Bei einem Sieg steht dem dritten Platz nichts mehr im Wege. (Rudolf Lutzenberger)