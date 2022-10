Chancenlos gegen den Favoriten: TuS Fürstenfeldbruck II unterliegt SU Neckarsulm

Teilen

Den Ehrenpunkt für den TuS holte Lea-Marie Schultz (r.) – hier im Gespräch mit Trainer Ingo Hodum und Team-Kollegin Ronja Brüchert. © Peter Weber

Die dritte Saisonniederlage in Folge haben die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II in der 3. Bundesliga hinnehmen müssen.

Fürstenfeldbruck – Ohne auswärtige Hilfe in Gestalt ihrer Spitzenspielerin Farida Badawy aus Kairo mussten die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck ausgerechnet auswärts beim Titelanwärter SU Neckarsulm auskommen. Das Resultat des ungleichen Duells war abzusehen – ohne ausländische Spielerin kommt kaum ein Club auf diesem Niveau aus: Mit 6:1 ging die Partie klar an Neckarsulm.

In den Doppeln hielt der TuS noch gut mit, unterlag aber jeweils nach Satzgewinnen. Steffi Felbermeier beim 1:3 und Milena Burandt beim 2:3 nach 2:1-Satzführung verkauften sich zwar gut, konnten damit aber einen 0:4-Rückstand nicht verhindern. Nach der Pause gelang dem 17-jährigen TuS-Talent Lea-Marie Schultz der Ehrenpunkt für die Brucker. Sie gewann glatt mit 3:0 gegen Felicia Behringer, während Ronja Brüchert die ungeschlagene Ronja Mödinger nicht bezwingen konnte. Mit nunmehr 4:6 Punkten rutscht das zweite TuS-Team als Aufsteiger dorthin ab, wo die Mannschaft allgemein erwartet wurde – in die Abstiegszone. Weiter geht es erst am 13. November mit dem erneut schweren Heimspiel gegen Rapid Chemnitz. Dann wird Farida Badawy wieder dabei sein.

Am Samstag aber steht erst einmal ein anderes Abstiegsduell in der Jahnhalle auf dem Programm: Eine Klasse höher in der 2.Bundesliga trifft der TuS Fürstenfeldbruck um 17.30 Uhr auf die Leutzscher Füchse aus Leipzig. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn der TuS braucht unbedingt einen Sieg. (Rudolf Lutzenberger)