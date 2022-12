Tischtennis: TuS Fürstenfeldbruck II ist chancenlos beim Favoriten Stuttgart

Von: Thomas Benedikt

Holte den Ehrenpunkt: Milena Burandt vom TuS Fürstenfeldbruck II. © TuS Fürstenfeldbruck II

Der Traumstart des TuS Fürstenfeldbruck II in die 3. Bundesliga ist verpufft. Zum sechsten Mal in Folge konnten die Aufsteigerinnen nicht gewinnen.

Fürstenfeldbruck – Im Auswärtsspiel bei der DJK SB Stuttgart setzte es am Wochenende für das junge Team eine deutliche 1:6-Niederlage. Die Favoritenrolle war schon vor der Partie klar verteilt. Gegen Stuttgart – bislang ungeschlagen – etwas Zählbares zu holen, wäre für die Bruckerinnen schon eine große Überraschung gewesen. Und diese klare Rollenverteilung zeigte sich auch an den Tischen. Ronja Brüchert und Haike Zhang waren in ihrem Doppel chancenlos. Milena Burandt und Lea-Marie Schultz hielten zwar wacker dagegen, mussten sich aber auch nach fünf Sätzen geschlagen geben.

Damit war die Partie so gut wie gelaufen. Denn auch wenn Stuttgart im bisherigen Saisonverlauf zumindest teilweise in den Doppeln schwächelte, so waren sie in den Einzeln kaum zu bezwingen – allen voran die ungeschlagenen Alexandra Schankula und Wei-Hsuan Yen. Beide setzten ihren Siegeszug auch gegen die Bruckerinnen fort. Schankula fegte am ersten Paarkreuz sowohl Lea-Marie Schultz als auch Milena Burandt glatt in drei Sätzen von der Platte. Yen setzte sich in vier Durchgängen gegen Ronja Brüchert durch. Zu ihrer zweiten Partie musste die Stuttgarterin dann gar nicht mehr antreten, da das Spiel mit 6:1 schon entschieden war. Denn auch Haike Zhang hatte ihr Duell mit Bao Chau Elisa Nguyen verloren.

Den einzigen Punkt für den TuS erspielte Milena Burandt an Position zwei. In fünf umkämpften Sätzen behielt sie gegen Ramona Betz die Oberhand. Die Bruckerinnen beenden somit die Hinrunde mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Bis die Rückrunde startet, hat die zweite Garde des TuS nun etwas Zeit. Das nächste Spiel ist erst am 7. Januar. Dann kommt die SU Neckarsulm in die Jahnhalle. (Thomas Benedikt)