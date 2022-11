TuS Fürstenfeldbruck II lässt drei Matchbälle liegen: Nur Remis gegen Chemnitz

Tischtennis 3. Bundesliga

Gegen Rapid Chemnitz hat die zweite Tischtennis-Garde des TuS Fürstenfeldbruck einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst.

Fürstenfeldbruck – Für beide Teams geht es um den Klassenerhalt in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Das 5:5 in der Jahnhalle hilft aber weder den Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II noch von Rapid Chemnitz im Kampf gegen den Abstieg richtig weiter. Dabei hatte der TuS sogar die Chance, dem Spiel eine andere Richtung zu geben – schon in den Doppeln. Lea-Marie Schultz und Ronja Brüchert gewannen ihre Partie überzeugend. Doch parallel vergaben Farida Badawy und Milena Burandt drei Matchbälle und damit die Möglichkeit, vor den Einzeln mit einer 2:0-Führung Druck aufzubauen.

In den Einzeln trumpfte Badawy, die 18-jährige Ägypterin im TuS-Trikot, dann mächtig auf und überließ weder der Polin Gabriela Dyszkiewicz noch der sächsischen Spitzenspielerin Marlene Scheibe auch nur einen Satzgewinn. Auch Burandt überzeugte in ihren Einzeln und ließ einer knappen Niederlage gegen Scheibe ein 3:1 gegen Dyszkiewicz folgen. Mit erst 17 Jahren ist Lea-Marie Schultz die jüngste Spielerin im TuS-Team. Dass das aber nichts zu bedeuten hat, zeigte sie beim 3:1-Sieg gegen Sophie Schädlich. Die auf Bundesebene erfahrenere Lara Neubert war diesmal allerdings noch zu stark für die junge Bruckerin.

Mehr Sätze geholt, drei Matchbälle gehabt und trotzdem nicht gewonnen

Einen aufopferungsvollen Kampf zeigte einmal mehr Brüchert. Doch gegen Neubert konnte sie sich für eine sehr starke Leistung beim 9:11 im fünften Satz nicht belohnen. Und auch im letzten Spiel des Tages musste sie gegen Schädlich den Punkt zum 5:5 abgeben. Das Remis schadet dem TuS II noch nicht, doch wurde angesichts von 21:18 Sätzen und drei vergebenen Matchbällen eine Chance ausgelassen, sich im Mittelfeld festzusetzen.

Nachholen lässt sich das am kommenden Sonntag um 12 Uhr, wenn der TuS II wiederum in der Jahnhalle den Tabellenvorletzten VfL Sindelfingen zu Gast hat. Zuvor allerdings ist die Halle am Samstag ganztägig von der ersten Garnitur des TuS belegt, die um 13 Uhr zum bayerischen Derby den TTC Langweid empfängt und anschließend um 17.30 Uhr auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Schott Jena trifft. (Rudolf Lutzenberger)