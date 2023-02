Tischtennis: TuS-Frauen triumphieren in Herzschlagfinale über die DJK BW Annen

2. Bundesliga

Für tolle Stimmung der sportlichen Art haben am Faschingssamstag die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck gesorgt.

Fürstenfeldbruck – In einem engen und hochklassigen Match kämpften sie die Gäste von der DJK BW Annen aus Witten mit 6:4 nieder. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit herrschte Jubel, Trubel und Heiterkeit in der gut gefüllten Jahnhalle – und das ganz ohne Prunksitzung.

Für den finalen Jubel war Janine Hanslick verantwortlich. Das TuS-Eigengewächs holte beim Stand von 5:4 für den TuS den entscheidenden Punkt zum Sieg. Mit einer fulminanten Aufholjagd gegen die holländische Linkshänderin Melissa Bours drehte sie einen 0:2-Satzrückstand noch zu einem 3:2-Erfolg. Zuvor hatte Hanslick gegen die stoische Abwehr der lettischen WM- und Olympiastarterin Natalija Klimanova noch knapp verloren.

Brucker Neuzugang gewinnt trotz Fußverletzung

Der Erfolg gegen Annen gelang aber vor allem wegen einer geschlossenen Brucker Mannschaftsleistung. Das erneut starke ukrainische Duo Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska ermöglichte ein 1:1-Patt nach den Doppeln. Dann schlug die Stunde von Motsyk, die ihre Bilanz in den Spitzeneinzeln auf glänzende 12:6 schraubte. Sie ließ der erfahrenen Japanerin Aya Umemura – WM-Dritte und ehemals Elfte der Weltrangliste – beim 3:0 keine Chance und bezwang Yuki Tsutsui in fünf knappen Sätzen.

Aller Ehren wert war aber auch der Auftritt des TuS-Neuzugangs Ting Yang. Als sie sich gegen Tsutsui eine Fußverletzung zugezogen hatte und erst nach der zulässigen Zehn-Minuten-Verletzungspause wieder unter Schmerzen an den Tisch ging, war die Partie bereits so gut wie verloren. Mit notdürftig bandagiertem, dickem Fuß ohne Eis und Schmerzmittel ging sie dann in den Wettstreit zweier mit der Weltklasse vertrauter Cracks im klassischen Tischtennis-Duell China gegen Japan. Und das gewann die Bruckerin gegen Umemura auch noch in vier Sätzen. Jetzt hoffen die TuS-Verantwortlichen, dass Yangs Verletzung nicht allzu schlimm ist.

Nächster Gegner ist der Tabellenbachbar Uentrop

Einen starken Tag erwischte auch Olena Nalisnikovska, die diesmal an Position drei spielte. Sie hatte Natalija Bours mit überlegter Kontertaktik beim 3:1 gut im Griff, musste sich dann aber der fast fehlerfreien und konsequenten Abwehr von Natalija Klimanova in von viel Taktik geprägten Ballwechseln knapp geschlagen geben.

Mit dem Erfolg gegen Annen ist der Klassenerhalt der Aufsteiger aus Fürstenfeldbruck quasi sicher. Der TuS steht mit 14:10 Punkten als Tabellenfünfter hervorragend da. Zum Vergleich: Der TTC Langweid, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht hat 5:17 Punkte. Für die Brucker steht am kommenden Samstag um 17.30 Uhr das nächste Spiel an. Dann geht es gegen den Tabellenvierten TuS Uentrop. (Rudolf Lutzenberger)