Tischtennis 2. Bundesliga: Bruckerinnen deklassieren Leutzscher Füchse

In der Form ihres Lebens: Stefanie Felbermeier tütete mit einer souveränen Leistung den entscheidenden Punkt zum zweiten Brucker Saisonsieg ein. © Peter Weber

Nach Plan läuft der Saisonauftakt in der 2. Tischtennis-Bundesliga für den Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck. Im zweiten Spiel gab‘s den zweiten Sieg.

Fürstenfeldbruck – Dem knappen Auftaktsieg gegen den personell geschwächten TSV Langstadt II ließen die Brucker Frauen im zweiten Saisonspiel ein souveränes 6:0 gegen den Abstiegskandidaten Leutzscher Füchse aus Leipzig folgen.

Der Kantersieg wurde in seiner Höhe begünstigt durch die erstaunlich frühe Premiere des TuS-Neuzugangs Ting Yang. Die ehemalige Erstliga-Spitzenspielerin wird nur wenige Einsätze beim TuS absolvieren, denn erst vor acht Wochen wurde ihre Tochter Luisa geboren, die sich reichlich desinteressiert neben ihrem Vater und dem zweijährigen Bruder unter den ansonsten begeisterten Zuschauern befand. Ting Yang hatte selbst auf einen Einsatz gedrängt und in den letzten Tagen jeweils morgens ab 8 Uhr zwei Stunden trainiert, während sich ihr Mann vor der Arbeit um die Kinder kümmerte. Denn auch sie weiß, dass Leipzig unbedingt geschlagen werden muss, will man die Klasse halten.

18-Jährige Milena Burandt brilliert im Doppel

Und so staunten Die Zuschauer in der Jahnhalle staunten nicht schlecht, als sich Ting Yang einspielte und mit Milena Burandt kurz vor Spielbeginn noch das Doppel übte. „Ich habe in meinem Leben noch nie Doppel mit einer Abwehrspielerin gespielt“, zweifelte die erst 18-jährige Burandt vor Spielbeginn. Wenig später agierte sie an der Seite der Chinesin dann so stark und selbstbewusst, als hätte sie nie mit jemand anderem gespielt. Weil auch das seit mehr als einem Jahr ungeschlagene Ukraine-Doppel Iryna Motsyk/Olena Nalisnikovska punktete, begab sich der TuS von Anfang an auf die Siegerstraße.

Danach blickten alle gespannt auf das eine Spitzeneinzel, das Ting Yang bei ihrer TuS-Premiere in einem asiatischen Duell gegen Huong Schreiner bestritt. Zwei der drei Sätze endeten 11:3 für die abgeklärt verteidigende Neu-Bruckerin aus der Nähe von Indersdorf (Landkreis Dachau), nur ein Satz wurde knapper.

Bruckerinnen setzen sich in allen Partien durch

Weil fast alle Augen auf die Spitzenpartie gerichtet waren, verpassten viele Fans, wie stark Iryna Motsyk gegen die sächsische Spitzenspielerin Anna-Maria Helbig auftrumpfte und trotz Sätzbällen gegen sich ebenfalls ohne Satzverlust blieb. Mit einer mehr als komfortablen 4:0-Führung ging es also in die Pause und danach änderte sich das Bild nicht. Olena Nalisnikovska zeigte gegen die technisch starke sächsische U19-Spitzenspielerin Leonie Hildebrandt eine reife Leistung und war kaum gefährdet. Stefanie Felbermeier schließlich war noch nie besser als derzeit, wie sie beim beachtlichen und souveränen 3:0 gegen Tho Di Thi erneut bewies.

Wie stark die 2. Bundesliga in ihren oberen Etagen ist, wird der TuS Fürstenfeldbruck dann am kommenden Wochenende erleben. Mit 4:0 Punkten im Gepäck geht es am Samstag, 15 Uhr, zum TSV Tostadt bei Hamburg und am Sonntag um 13 Uhr zum TuS Uentrop nahe dem westfälischen Hamm. Aber ganz gleich wie die beiden Auswärtspartien laufen: Die vier Punkte auf dem Konto kann dem TuS niemand mehr nehmen. (Rudolf Lutzenberger)