TuS Fürstenfeldbruck: Leipzig-Duell wird zum Fingerzeig für den Abstiegskampf

Punktegarant: Iryna Motsyk liefert auch in der 2. Bundesliga Sieg um Sieg für den TuS. © Peter Weber

Auch sein zweites Spiel als Aufsteiger in der 2. Tischtennis-Bundesliga hat der TuS Fürstenfeldbruck am Samstag um 17.30 Uhr in eigener Halle.

Fürstenfeldbruck – Und wie schon beim 6:4-Sieg gegen Langstadt kann es über die volle Distanz gehen. Die Brucker treffen auf die Leutzscher Füchse aus Leipzig und Kenner der Szene erwarten dabei Aufschlüsse, wer es im Kampf um den Klassenerhalt schwer haben wird. Der TuS will unbedingt gewinnen, um dann befreiter gegen die Spitzenteams der Liga antreten zu können. Der Partie kommt große Bedeutung zu, denn das sächsische Spitzenteam ist mit 0:6 Punkten glücklos gestartet, verlor aber mehrere Partien trotz guter Leistung recht knapp und agierte in den Doppeln glücklos. Der TuS will diese Partie gegen einen mutmaßlichen Konkurrenten um den angestrebten Klassenerhalt unbedingt für sich entscheiden, denn danach kommen sehr schwere Aufgaben auf den Aufsteiger zu.

Die Gäste haben mit Anna-Maria Helbig eine etablierte sächsische Spitzenspielerin auf Position eins, während Huong Schreiner noch nicht recht überzeugen konnte. Am zweiten Paarkreuz agierten sowohl Tho Do Thi als auch das große Nachwuchstalent Leonie Hildebrandt bislang überzeugend und haben jeweils eine ausgeglichene Einzelbilanz.

Hinter der TuS-Aufstellung steht noch ein Fragezeichen. Das Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum will sich erst nach dem Abschlusstraining am Freitag festlegen. Beide gehen davon aus, dass Leipzig in eigener Halle geschlagen werden muss, will man nicht frühzeitig im Abstiegskampf stehen. Die gelungene Premiere mit 6:4 gegen Langstadt hat fraglos Mut gemacht, obwohl die Gäste nicht ganz in Bestbesetzung antraten. Am Montag ist Iryna Motsyk aus dem ukrainischen Lwiw eingetroffen, am Dienstag Olena Nalisnikovska aus Kiew. Die beiden Ukrainerinnen sind weiterhin unverzichtbar beim TuS, will er in der 2.Bundesliga bleiben. Das Heimweh zieht beide immer wieder nach Hause. Ihr Saisondebut mit 4:0 Siegen in den Spitzeneinzeln war unter den gegebenen Umständen geradezu sensationell. Sollten sie diese Leistung erneut bringen, ist die Aufgabe gegen Leipzig nicht unlösbar. (Rudolf Lutzenberger)