Tischtennis: TuS Fürstenfeldbruck II verliert Kellerduell gegen VfL Sindelfingen

Eine hauchdünne Niederlage mussten (v.l.) Lea-Marie Schultz und Ronja Brüchert hinnehmen. © Peter Weber

Eine bittere und vermeidbare Niederlage müssen die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II in der 3. Tischtennis-Bundesliga hinnehmen.

Fürstenfeldbruck – Es hätte ein ganz großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Bundesliga werden können. Stattdessen brachte das Heimspiel der zweiten Tischtennis-Garde des TuS Fürstenfeldbruck die Erkenntnis, dass man sich auf diesem hohen Niveau gar keinen Ausrutscher leisten darf und durchgängig am oberen Level spielen muss. So stand am Ende eine vielleicht vermeidbare 4:6-Heimniederlage gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Sindelfingen zu Buche.

Wie so häufig seit der Einführung des neuen Spielmodus fiel die Entscheidung schon in den ersten Spielen – in den Doppeln. Beide Partien gingen trotz großen Kampfs verloren. Lea-Marie Schultz und Ronja Brüchert waren nach zwei gewonnen Auftaktsätzen sogar lange auf Siegeskurs, bevor sie sich am Ende doch noch im fünften Durchgang Victoria Merz und Fatme El Haj Ibrahim geschlagen geben mussten.

Zwischenzeitliche Aufholjagd wird nicht belohnt

Zwischendurch sah es dann sogar so aus, als ob die Bruckerinnen die Partie noch drehen könnten. Von der ersten vier Einzeln konnten die Gastgeberinnen drei für sich entscheiden. Brucks Farida Badawy hatte sich gegen Alexandra Kaufmann durchgesetzt und Milena Burandt die starke Russin Asantassija Lavrova bezwungen. Dazu gewann Lea-Marie Schultz gegen die 13-jährige Fatme El Haj Ibrahim. Einzig Haike Zhang – als Ärztin am Klinikum in Ingolstadt nur mit wenig Trainingszeiten gesegnet – verlor ihre Partie gegen Sindelfingens Victoria Merz glatt in drei Sätzen.

Die zweite Einzelrunde lief dann aber genau umgekehrt. Dieses Mal waren es die Gäste, die drei Begegnungen für sich entscheiden konnten – darunter den Fünf-Satz-Krimi von Fatme El Haj Ibrahim gegen Haike Zhang. Einzig Lea-Marie Schultz unterstrich ihre gute Form und setzte sich in fünf Sätzen gegen Victoria Merz durch. Damit war die vierte Saisonniederlage für die zweite TuS-Garde besiegelt. Bereits am Sonntag steht der nächste Abstiegsthriller an – auswärts bei Viktoria Wombach. (Rudolf Lutzenberger)