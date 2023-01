Tischtennis: Bruckerinnen müssen am Wochenende gegen das Schlusslicht und den Spitzenreiter ran

Wieder da: TuS-Eigengewächs Janine Hanslick. © Peter Weber

Doppelter Auswärtsspieltag für die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck in der 2. Tischtennisbundesliga: Erst geht es nach Leipzig, dann nach Jena.

Fürstenfeldbruck – Relativ sorgenfrei starten die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck am Wochenende in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Als Aufsteiger haben sie bereits zur Halbzeit bestehende Zweifel daran beseitigt, ob die zweithöchste deutsche Spielklasse eine Nummer zu groß für sie sein könnte. Mit 10:8 Punkte haben die Bruckerinnen alle Erwartungen übertroffen. So können sie am Wochenende unbeschwert zu ihrer doppelten Auswärtsreise aufbrechen. Am Samstag um 18.30 Uhr gastieren sie beim Tabellenletzten, den Leutzscher Füchsen aus Leipzig. Am Sonntag um 11 Uhr geht es dann zum Liga-Spitzenreiter SV Schott Jena nach Thüringen.

Da der TuS ohne Profis, dafür aber weitgehend mit Studentinnen spielt, ist eine andere Terminierung kaum machbar. In beiden Partien werden die unverzichtbaren Ukrainerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska dabei sein. Sie sind Mitte der Woche aus Lwiw und Kiew zurückgekehrt – wie gewohnt wochenlang ohne Training, dafür aber mit reichlich Aufenthalten in U-Bahn-Schächten und Luftschutzkellern. Die TuS-Trainer Sandra Peter und Ingo Hodum haben also wenig Zeit, sie ausreichend fit zu bekommen. Auch das Leistungszentrum des früheren Verbandstrainers Tom Wetzel mit starken Trainingspartnern wird dazu einbezogen. Bislang hat dies funktioniert.

Noch mehr Optionen für das TuS-Trainerteam

Die Auswahl an jungen Spielerinnen, die beim TuS groß geworden sind, ist indes größer geworden. Janine Hanslick steht nach einem halben Jahr Studienaufenthalt in North Carolina wieder zur Verfügung. Zudem sind natürlich auch Milena Burandt und Steffi Felbermeier Optionen. Und auch Neuzugang Ting Yang hat signalisiert, dass sie sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes mittlerweile Einsätze auf hohem Niveau zutraut.

Der TuS wird alles daran setzen, am Wochenende zwei Punkte zu holen. Die sind zweifellos in Leipzig eher möglich als in Jena, das aber ausgerechnet beim TuS die bislang einzige Saisonniederlage kassiert hat. Doch Wunder lassen sich nicht wiederholen und so gilt der Fokus vor allem der Partie in Sachsen. Ein Sieg würde deinen sicheren Mittelplatz bedeuten – mehr, als vor der Saison zu erwarten war. (Rudolf Lutzenberger)