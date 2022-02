Wieder ein Doppelspieltag für den TuS Fürstenfeldbruck: Spitzenduell in Schwabhausen

Ein verlässliches Quartett: Der TuS setzt auf die gleiche Aufstellung. © Peter Weber

Die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck wollen am Wochenende den 3. Platz in der Tabelle fix machen. Es warten Hofstetten und der TSV Schwabhausen II.

Fürstenfeldbruck – Am vergangenen Wochenende hat sich gezeigt, wie belastend physisch und psychisch ein Doppelspieltag ist: Die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck schlugen zwar in einer mitreißenden Partie den Tabellenzweiten DJK SB Stuttgart, gaben aber tags darauf in Neckarsulm beim Achten ebenso überraschend einen Punkt ab. Dieses Wochenende müssen sie wieder zweimal ran: Am Samstag um 14 Uhr gastiert der TuS beim Spitzenreiter TSV Schwabhausen II, am Sonntag um 12 Uhr folgt das Heimspiel in der Jahnhalle gegen den Siebten TSV Hofstetten.

Das Team aus Unterfranken ist den TuS-Verantwortlichen und Spielerinnen seit etlichen Jahren freundschaftlich verbunden. Doch während der Partie am Sonntag gilt es, die Freundschaft kurz auszublenden und beide Punkte zu holen. Wenn das gelingt, ist dem TuS der dritte Tabellenplatz kaum mehr zu nehmen. Die Gegnerinnen aus dem Raum Aschaffenburg zeichnen sich durch große mannschaftliche Geschlossenheit und gute technische Ausbildung aus. Sie haben keine herausragende Spielerin wie das TuS-Ass Iryna Motsyk in ihren Reihen, sind aber allesamt konstant in ihren Leistungen. Die Brucker vertrauen wie bislang immer in dieser Saison auf sein Stamm-Quartett mit Iryna Motsyk, Olena Nalisnikovska, Janine Hanslick und Steffi Felbermeier.

Sie haben am Samstag in Schwabhausen die schwierigste Aufgabe der Saison. Der Nachbarverein, der zur absoluten deutschen Spitzenklasse zählt, kann dank seines Erstliga-Kaders auch mit der zweiten Mannschaft aus dem Vollen schöpfen. Mit Orsolya Feher, Alina Nikitchanka und Emine Ernst kann Schwabhausen drei erstligataugliche Kräfte einsetzen, in wichtigen Spielen sind meist zwei von ihnen am Tisch. Hinzu kommt die erfahrene Eva-Maria Covaciu und die Ex-Bruckerin Sarah Diecke. In Fürstenfeldbruck hatte der TuS überraschend ein 5:5 erzielt. Dabei hatte der holländische Neuzugang Emine Ernst allerdings in einer herausragenden Partie Iryna Motsyk keine Chance gelassen. Danach hat das zuletzt arg strapazierte TuS-Quartett eine vierzehntägige Pause bis zum Auswärtsspiel bei Rapid Chemnitz. (Rudolf Lutzenberger)