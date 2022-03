Auch Wombach geschlagen: Nur noch ein Sieg fehlt dem TuS Fürstenfeldbruck zur Meisterschaft

Souverän in Doppel und Einzel präsentierte sich TuS-Eigengewächs Janine Hanslick. © Peter Weber

Die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck haben die Weichen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga gestellt. Sie gewannen gegen Viktoria Wombach mit 6:1.

Fürstenfeldbruck – Damit muss das letzte Saisonspiel am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr gegen Schlusslicht DJK Landshut nur irgendwie gewonnen werden. Dann steigt der TuS als Meister in Deutschlands zweithöchste Spielklasse auf.

Dabei gab es unmittelbar vor Spielbeginn eine unangenehme Nachricht: Der punktgleiche TSV Schwabhausen II hatte nachmittags kampflos mit 6:0 gegen das eigentlich starke Rapid Chemnitz gewonnen und war damit im Spielverhältnis an den TuS herangerückt. Der hatte also den Druck, unbedingt hoch gewinnen zu müssen gegen eine Viktoria aus Wombach, bei der nach längerer Verletzungspause die routinierte Renata Kissner wieder mit von der Partie war.

TuS erwischt perfekten Start in den Doppeln

Doch schon in den Doppeln zeigte der TuS, dass er mit diesem Druck umzugehen verstand. Janine Hanslick und Steffi Felbermeier blieben ohne Satzverlust. Dazu blieben Iryna Motsyk und Nalisnikovska weiter ungeschlagen und holten den zweiten Doppelpunkt.

Die beiden Ukrainerinnen waren sichtlich beeindruckt von den Spenden zu ihren Gunsten. Sie waren am Tag vor Kriegsbeginn in der Amperstadt angekommen und wohnen seither fast ohne Gepäck bei dem Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum in Glonn. Ein professionelles Training hat der TuS für die beiden täglich auch tagsüber im Tischtennis-Center Bad Aibling ermöglicht. Das sorgt nicht nur für Abwechslung im tristen Alltag der unfreiwilligen Exilantinnen, die um ihre Familien in Kiew und Lemberg bangen, sondern auch für noch bessere Leistungen.

Aggressives Angriffsspiel wird belohnt

Wie sehr das zusätzliche Training wirkt, zeigte sich in den Einzeln. Iryna Motsyk ließ mit ihrem unwiderstehlichen Angriff Anna Heeg beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance. Die junge Olena Nalisnikovska hingegen tat sich gegen Renata Kissner sehr schwer. Sie kam nach einem 0:2-Satzstand zwar zunehmend besser ins Spiel. Die knappe Niederlage konnte sie trotzdem nicht verhindern. Mit einem 3:1 ging es in die Pause.

Jetzt rückten die beiden TuS-Eigengewächse in den Mittelpunkt. Janine Hanslick, die in dieser Saison vor Selbstvertrauen strotzt, ließ gegen Ursula Sommer keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die technisch bessere und athletischere Spielerin war. Sie gewann mit 3:0.

Eigengewächs dreht 0:2-Satzrückstand

Steffi Felbermeier, die mit der sehr sicheren Abwehr von Anna Jansen eine schwierige Aufgabe hatte, lag dagegen bald mit 0:2 zurück. Doch Trainer Ingo Hodum stellte sie immer besser ein, bis sie mit mehr Geduld, mit zunehmend sicheren Topspin-Bällen und mit Nervenstärke der Partie noch eine Wende gab. Die Entscheidung fiel mit 11:9 im fünften Satz hauchdünn zu Gunsten der Bruckerin.

In der letzten Einzelrunde traf Iryna Motsyk auf Kissner. Doch das erwartete Spitzeneinzel wurde keines, weil Motysk mit Vor- und Rückhandschüssen so sehr dominierte, dass am klaren Ausgang nie Zweifel bestanden. Zweifel bestehen allenfalls, ob ihr lädierter linker Fuß noch ohne Operation bis zum letzten Spiel am 3. April durchhält. Auch am Samstag quälte sich die Ukrainerin nur mit der Hilfe von Schmerztabletten durch. Der Lohn: Am Ende stand mit 6:1 der erhoffte hohe Sieg fest. (Rudolf Lutzenberger)