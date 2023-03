Tischtennis: Bei der Doppel-Niederlage des TuS kann nur Iryna Motsyk mithalten

Diese Auswärtsfahrt hat sich nicht gelohnt für die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck: In Offenburg und Langweid gab es Niederlagen.

Fürstenfeldbruck – Wie sich die Bilder gleichen: Vor Wochenfrist kassierte das zweite TuS-Tischtennisteam in der 3. Bundesliga zwei Auswärtsniederlagen. Diesmal ereilte in der 2. Bundesliga das erste TuS-Team das gleiche Schicksal: Sowohl bei der DJK Offenburg als auch beim TTC Langweid unterlag das Team des Aufsteigers mit 3:6.

Die Niederlagen können die Bruckerinnen verkraften. Das Ziel Klassenerhalt ist längst erreicht – auch, weil vor allem in der Vorrunde einige Gästeteams in der Jahnhalle ersatzgeschwächt angetreten waren. In der Rückrunde ist das nicht mehr so und jetzt zeigt sich, wie wertvoll diese Siege aus der Vorrunde für die Endabrechnung waren.

Offenburg mit Spitzenspielerinnen ist eine Nummer zu groß

Die DJK Offenburg ist ein Paradebeispiel hierfür. In Fürstenfeldbruck traten sie ohne ihre beiden Spitzenspielerinnen Nathalie Marchetti und Jele Stortz und mit jeweils einer Reservistin aus der zweiten und dritten Mannschaft an – der TuS gewann mit 6:3. Jetzt im Rückspiel sorgten Offenburgs Spitzenspielerinnen für das umgekehrte Ergebnis.

Sicher spielte es auch eine Rolle, dass die beiden Ukrainerinnen im TuS-Dress aus familiärer Verbundenheit häufig den mühsamen Landweg nach Hause antreten, dort aber wegen des Kriegs nicht trainieren können. Iryna Motsyk kompensiert dies mit sehr viel häuslicher Gymnastik, Olena Nalisnikovska ist hingegen der Tainingsrückstand anzumerken.

So überrascht es nicht, dass Motsyk wie so oft in dieser Saison herausragte. Sie gewann gegen die belgische Olympia- und WM-Starterin Nathalie Marchetti mit 3:0 ebenso wie gegen Jele Stortz nach 1:2-Satzrückstand. Und auch das Doppel entschied sie mit ihrer Dauerpartnerin Nalisnikovska für sich. Diese kam jedoch in den Einzeln ebenso wie Janine Hanslick und Stefanie Felbermeier zu keinem Satzgewinn.

Entscheidung bei Langweid fällt schon in den Doppeln

Tags darauf zog das bayerische Derby in Schwaben beim TTC Langweid viele Zuschauer aus beiden Lagern an. Die Fans erlebten eine spannende Partie, auch wenn diese bereits durch die beiden Eingangsdoppel entschieden wurde. Ting Yang und Janine Hanslick überzeugten trotz ihrer Niederlage gegen die beiden ukrainischen Spitzenspielerinnen der Gastgeberinnen Und die Paarung Motsyk/Nalisnikovska blieb bei einer ihrer seltenen Niederlagen unter ihren Möglichkeiten. Diesem 0:2 liefen die Bruckerinnen bis zum 3:6-Endstand hinterher – zumal auch Langweid mit der nach Verletzung wieder verfügbaren litauischen Nationalspielerin Vitalija Venckute deutlich stärker als noch in der Vorrunde war.

Die Ausnahme beim TuS Fürstenfeldbruck hieß wieder einmal Iryna Motsyk. Sie setzte sich gegen ihre ukrainischen Landsfrauen Ganna Farladanska und Diana Styhar durch. Motsyk revanchierte sich damit für die beiden Vorrundenniederlagen und schraubte ihre Bilanz in den Spitzeneinzeln auf 22:6 Siege. Ting Yang musste sich dagegen Langweids Ukrainerinnen jeweils knapp geschlagen geben. Olena Nalisnikovska merkte man auch in Langweid den Trainingsrückstand deutlich an, doch sie konnte immerhin ein Einzel gewinnen. Janine Hanslick verlor beide Solo-Auftritte. (Rudolf lutzenberger)