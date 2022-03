Zwischen Krieg und Titelrennen: Ukraine-Duo steht mit dem TuS kurz vor der Meisterschaft

Teilen

Auf sie wird es wieder ankommen: Iryna Motsyk (l.) und Olena Nalisnikovska sollen für den TuS wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg holen. Derweil tobt in ihrer ukrainischen Heimat weiter der Krieg. © Peter Weber

Nur zwei Siege sind die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck vom Traumziel 2. Bundesliga entfernt. Doch der Krieg in der Ukraine überschattet alles.

Fürstenfeldbruck – Am Samstag um 18.30 Uhr empfangen sie in der Jahnhalle den Tabellenneunten Viktoria Wombach. Ein Straucheln ist unwahrscheinlich, doch es kommt auch auf die Höhe des möglichen Sieges an. Der TuS hat das bessere Spielverhältnis als der punktgleiche TSV Schwabhausen II, der zudem noch das schwierigere Restprogramm bewältigen muss.

Für einen klaren Sieg über Wombach braucht es starke Leistungen der beiden Brucker Eigengewächse. Janine Hanslick und Steffi Felbermeier spielen die bislang beste Saison ihrer noch jungen Karriere und sie wollen das auch auf der Zielgeraden beweisen. Das wird vor allem gegen Anna Jansen auch nötig sein, die mit einer starken 11:6-Bilanz anreist.

Auch das Regionalliga-Team ist auf Titel-Kurs Die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II wollen den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga-Meisterschaft machen. Am Samstag um 11 Uhr empfangen sie die Leutzscher Füchse II in der Jahnhalle. Am Sonntag um 12 Uhr trifft der TuS II dann auf den TTC HS Schwarza aus Thüringen. Wenn der TuS seine vier letzten Spiele gewinnt, ist er sicher Meister und steigt in die 3. Bundesliga auf. Das Meisterschaftsfieber hat den gesamten Kader gepackt. Trainiert wird von den jungen Studentinnen und Schülerinnen fast unter professionellen Bedingungen. Einzig Marina Heinrich, die sich vor zwei Wochen beim Auswärtsspiel in Riestedt schwer verletzte und die Saison vorzeitig beenden musste, fehlt ausgerechnet in der heißen Phase des Titelrennens. Die beiden Gästeteams sind recht unterschiedlich strukturiert. Die Leutzscher Füchse leben vor allem von ihrer Ausgeglichenheit und einer herausragenden Maja Meyer auf der dritten Position. Schwarza hingegen hat seine Stärken in den Spitzeneinzeln mit Jaqueline Dömming und Annika Fischer. Dennoch ist das Brucker Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum zuversichtlich, dass am Wochenende vier Punkte eingefahren werden. Ihnen steht immer noch ein ausreichender Kader zur Verfügung. Die Anästhesistin Haike Zhang hat an diesem Wochenende frei, zudem stehen in jedem Fall Ronja Brüchert und Lea-Marie Schultz zur Verfügung. Wer die Spitzeneinzel spielt, wird laut Sandra Peter erst kurz vor dem Spiel oder vielleicht sogar erst nach den Doppeln entschieden. Auch solche Taktik-Kniffe sollen zum Aufstieg verhelfen.

Ukraine-Duo soll es wieder richten

Die Gäste aus dem nordöstlichen Unterfranken haben mit Renate Kissner aber auch eine herausragende Nummer eins, deren 14:9-Bilanz vor allem für Olena Nalisnikovska eine große Herausforderung wird. Die junge Ukrainerin ist nun seit 23. Februar, dem Tag vor Kriegsbeginn in ihrer Heimat, in Bayern. Sie wohnt bei dem TuS-Trainerduo Sandra Peter und Ingo Hodum und trainiert wechselweise in Fürstenfeldbruck und Bad Aibling. Doch der Krieg überlagert alles. In ihrer Freizeit sieht man sie meist am Handy, um an Informationen zur Lage in ihrer bereits zerbombte Heimatstadt Kiew und vor allem über ihre dort ansässige Familie zu bekommen.

Ähnliches gilt für die herausragende Nummer eins des TuS, Iryna Motsyk. Ihre 22:2-Bilanz in den Spitzeneinzeln lässt sie auch diesmal zu einer Garantin für einen TuS-Sieg werden, wenngleich sie wegen einer Fußverletzung seit Wochen nur mit Schmerzmitteln spielen und trainieren kann. Auf eine notwendige Operation hofft sie dann bald in ihrer Heimatstadt Lwiw. Ihre Rückkehr zu Eltern und Geschwister muss aber noch warten. Das schmerzt umso mehr, da ihr Vater in den vergangenen Tagen einen Schlaganfall erlitten hat.

Spitzenspielerinnen bleiben vorerst in Deutschland

In sportlicher Hinsicht haben sich die beiden die enorme psychische Belastung der vergangenen Wochen nicht anmerken lassen. Im vielleicht vorentscheidenden Spiel im Kampf um den Drittliga-Titel gegen Rapid Chemnitz waren Nalisnikovska und Motsyk sogar die tragenden Säulen der Brucker Erfolgs.

Lesen Sie auch Ukraine-Flüchtlinge in Budrio-Halle untergebracht: Eichenauer SV sucht nach Alternativ-Spielstätte Weil in der Eichenauer Budrio-Halle Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden, sucht der Sportverein nach alternativen Spiel- und Trainingsstätten. Ukraine-Flüchtlinge in Budrio-Halle untergebracht: Eichenauer SV sucht nach Alternativ-Spielstätte Doppelte Verstärkung für den TSV Geiselbullach: Brüder Held zur neuen Saison wieder vereint Noch ist nicht einmal der Schlussspurt der laufenden Saison eingeläutet, da stellt der TSV Geiselbullach bereits die Weichen für die Saison 2022/23. Doppelte Verstärkung für den TSV Geiselbullach: Brüder Held zur neuen Saison wieder vereint

Wie es für sie weitergeht ist noch unklar. Sicher ist derzeit nur, dass sie mindestens bis zum letzten Saisonspiel am 3. April in Bayern bleiben werden. Aus den ursprünglich geplanten drei Tagen werden damit eher dreieinhalb Wochen. Da Aufenthalt und Training mit Kosten verbunden sind, die in der Ukraine so nicht entstehen würden, wird der TuS diesmal eine Spendenkasse aufstellen. Die Anteilnahme an ihrem Schicksal ist nicht nur in der Sportwelt groß und reicht weit über den eigenen Verein hinaus. Sowohl aus öffentlicher Hand als auch von privater Seite gab es bereits Spenden für die zwei. (Rudolf Lutzenberger)