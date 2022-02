Ukraine-Krieg überschattet Titelrennen: Nur Stunden vor Russlands Angriff erreichten TuS-Spielerinnen Bruck

Schwierige Zeiten durchleben die beiden ukrainischen Top-Spielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck. Derzeit wohnen Iryna Motsyk (l.) und Olena Nalisnikovska (r.) bei ihrer Trainerin Sandra Peter (Mitte). © Peter Weber

Der Ukraine-Krieg wirft seinen Schatten auch über das Titelrennen in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Betroffen sind die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Wenn die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck am Sonntag, 16 Uhr, zum Spitzenspiel beim Tabellenvierten Rapid Chemnitz antreten, gerät der sportliche Aspekt in den Hintergrund. Zu sehr überschattet der Kriegsausbruch in der Heimat der beiden ukrainischen TuS-Top-Spielerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska den Ligaalltag – Spitzenspiel hin oder her.

Die gute Nachricht zuerst: Die beiden ukrainischen Spitzenspielerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska sitzen mit im TuS-Bus, wenn die Tischtennis-Mannschaft am Samstag nach Sachsen reist. Die beiden Frauen waren noch in den späten Mittwochabendstunden wohlbehalten in Bayern angekommen. Die Nacht verbrachten sie bei Trainerin Sandra Peter. Als sie dann am Donnerstagmorgen auf ihr Handy schauten, mussten sie die Nachrichten zum Kriegsausbruch lesen.

Am Fernseher verfolgten sie die schrecklichen Bilder aus der Heimat

Mit einer Mischung aus ukrainischem Internet-Fernsehen und Telefonaten mit ihren Familien in Kiew und Lwiw verbrachten sie den Vormittag, ehe es zum ersten gemeinsamen Training mit dem Brucker Team ging. Selbst ihr TuS-Trainer Ingo Hodum, von Berufs wegen Psychologe, wird es nicht leicht haben, seine Spitzenspielerinnen auf die Partie in Chemnitz zu fokussieren.

Zumal noch viele Fragen offen sind. Wann und wie sollen die beiden Frauen nach Hause kommen. Schließlich wollen beide auch bei den verbleibenden Partien am 19. März gegen Viktoria Wombach und am 3. April gegen Landshut dabei sein. Da gerät es fast zur Nebensache, dass Motsyk auch noch an einer Fußververletzung laboriert, die ihr Arzt operieren will – allerdings erst nach der Saison. Bis dahin will sie mit Schmerzmitteln durchhalten.

TuS-Frauen sind auf ihr ukrainisches Duo angewiesen

Einen Ausfall der beiden Leistungsträgerinnen könnte der TuS nicht ausgleichen. Weil die übrigen Team-Mitglieder in der Aufstellung nachrücken müssten, wären die Bruckerinnen wohl selbst gegen den Tabellenletzten chancenlos. So aber geht es für den TuS auf der Zielgeraden um die Meisterschaft und das Aufstiegsrecht zur zweiten Liga. Der TuS ist derzeit gleichauf mit der DJK Sportbund Stuttgart und dem TSV Schwabhausen II. Das Spielverhältnis spricht derzeit ganz knapp für den TuS.

In der Vorrunde gab es in der Jahnhalle nur ein hart umkämpftes Unentschieden gegen den Tabellenvierten, der in seiner Mannschaftsstruktur dem TuS nicht so recht liegt. Im Normalfall sollte der TuS ein 3:1-Übergewicht in den Spitzeneinzeln erzielen können, denn Iryna Motsyk hat mit 25:2 Siegen das klar beste Saisonergebnis der gesamten 3. Bundesliga. Olena Nalisnikovska zeigte sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert und sollte für einen Einzelsieg gut sein.

Am zweiten Paarkreuz aber kann Chemnitz auf Lara Neubert zurückgreifen, die mit einer 7:1-Bilanz für Janine Hanslick und Steffi Felbermeier schwer zu knacken sein wird. Will der TuS seine gute Ausgangsposition im Meisterschaftsrennen wahren, müssen sich beide an der Nummer vier der Gastgeberinnen und an deren Doppeln schadlos halten. (Rudolf Lutzenberger)