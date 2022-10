TuS-Frauen lassen Zweifler verstummen: Zweite Garde startet mit zwei Siegen in 3. Bundesliga

Tischtennis

Einen überraschend erfolgreichen Start in die 3. Bundesliga haben die Tischtennis-Frauen vom TuS Fürstenfeldbruck II hingelegt.

Fürstenfeldbruck – Vor dem Saisonstart hatte es durchaus Zweifel gegeben, ob die junge TuS-Reserve auch in der 3. Tischtennis-Bundesliga bestehen würde. Nach den ersten Partien sind die Sorgenfalten diesbezüglich nun etwas kleiner geworden. Die Bruckerinnen nutzten die Gunst der Stunde beim TTC Weinheim II, der ohne seinen beiden herausragenden Spitzenspielerinnen angetreten war, zu einem 6:3-Sieg. Tags darauf setzte sich das mit einem Altersschnitt unter 20 Jahren jüngste Team der Liga gegen die SG Motor Wilsdruff mit 6:4 durch.

Ronja Brüchert dreht gegen Wilsdruff auf

Der knappe Sieg gegen Wilsdruff war besonders wichtig, weil er gegen einen Mitaufsteiger und Konkurrenten im nach wie vor drohenden Abstiegskampf erzielt wurde. Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nach den beiden Auftaktsiegen deutlich gestiegen. Zu verdaanken ist das vor allem der Ausgeglichenheit der Mannschaft. An den beiden Tagen kam keine der vier TuS-Spielerinnen ungeschlagen davon, aber es blieb auch keine sieglos und immer gab es die eine oder andere Akteurin, die über sich hinauswuchs und den Sieg ermöglichte.

Gegen Wilsdruff war das Ronja Brüchert. Die 21-jährige Studentin hatte im vergangenen Jahr wenig trainiert und stattdessen ihren Bachelor abgeschlossen. Dass sie diesen Trainingsrückstand fast schon aufgeholt hat, zeigte sie beim Heimauftakt. Sie gewann ihre beiden Einzel jeweils ohne Satzverlust und holte den Punkt zum 6:4. Tags zuvor hatte es für Brüchert in Weinheim noch nicht ganz gereicht. Sie unterlag Valerie Smeljandski hauchdünn mit 9:11 im fünften Satz.

Afrikameisterin mit fast perfekter Bilanz

Alle Augen waren natürlich in der Jahnhalle auf Farida Badawy gerichtet. Die 18-jährige Afrikameisterin gab ihr Debut und begann überzeugend wie schon am Vortag in Weinheim mit einem Sieg im Doppel an der Seite von Milena Burandt. In Weinheim hatte sie auch beide Einzel und die nicht einfache Partie gegen die Weißrussin Hanna Patrejeva überzeugend gewonnen. Gegen Lisa Wolschina von Motor Wilsdruff setzte sie diese Serie fort, musste sich dann aber im Spitzenspiel der routinierten Frieda Scherber geschlagen geben. Badawy ist aber fraglos ein mehr als gleichwertiger Ersatz für Danielle Kelly aus Wales, die neuerdings in Schweden spielt. Neuzugang Milena Burandt, kam mit Scherbers Spielübersicht ebenfalls nicht zurecht, tankte dann aber beim Sieg über Wolschina Selbstvertrauen.

Nach ihren beiden überzeugenden Siegen in Weinheim gewann die 17-jährige Lea-Marie Schultz auch in der Jahnhalle ein Einzel. Dieser Erfolg war beim Stand von 4:4 besonders wichtig. Ein Unentschieden war damit gesichert und dann kam ja auch nochmals Ronja Brüchert. Hätten die Zuschauer die Spielerin der Partie gewählt, es wäre die 21-Jährige geworden: Sie kämpfte und lieferte spielerisch ihr bestmögliches Tischtennis ab. Das Ergebnis war ein umjubelter 6:4-Sieg im Duell mit dem Mitaufsteiger. Der Saisonstart mit 4:0 Punkten gibt Selbstvertrauen für die bevorstehenden, teils deutlich schwierigeren Aufgaben. (Rudolf Lutzenberger)