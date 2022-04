Doppel-Aufstieg bereitet dem TuS Fürstenfeldbruck Kopfzerbrechen

Wollen auch kommende Saison wieder für den TuS Fürstenfeldbruck aufschlagen – dann aber in der 2. Bundesliga: Iryna Motsyk (l.) und Olena Nalisnikovska (r.) hier mit TuS-Trainerin Sandra Peter. © Peter Weber

So groß die Freude über den Aufstieg der beiden Frauen-Teams beim TuS Fürstenfeldbruck ist, es kommt auch viel Arbeit auf die Verantwortlichen zu.

Fürstenfeldbruck – Es war ein in der Vereinshistorie bislang einmaliger Erfolg. Sowohl die erste Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck in der 3. Bundesliga wie auch die zweite Garde in der Regionalliga feierten den Meistertitel und damit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Auf die Verantwortlichen im Verein kommt nun eine Menge Arbeit. Sie müssen die Rahmenbedingungen für die nächste Saison schaffen.

Im Blickpunkt steht derzeit die Situation der beiden Ukrainerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska. Während Nalisnikovska ihren zwischenzeitlichen Entschluss, in die Heimat zurückzukehren, wieder verworfen hat, machte sich Motsyk auf den Weg nach Lwiw. Trotz des Angebots, einen Orthopäden in Deutschland einzuschalten, will sie nach Hause ins Elternhaus und sich dort am Fuß operieren lassen. Danach fällt sie für zwei Monate aus. Zur kommenden Saison will sie aber wieder für den TuS aufschlagen. Ihren Eltern wäre in der aktuellen Kriegssituation ein Verbleib beim Brucker Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum in Glonn lieber gewesen. „Aber ich will heim, ich habe so Heimweh und außerdem hat mein Vater einen Schlaganfall erlitten“, sagte Motsyk.

Spagat bei der Kaderplanung

Aber auch die anderen Kader-Positionen bereiten den TuS-Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Es gilt, einen Spagat zu bewältigen: Der Kader, der in dieser Saison seine Klasse bewiesen hat, ist dennoch nicht stark genug, um jeweils eine Klasse höher zu bestehen. Zumal Janine Hanslick für die gesamte Vorrunde wegen eines Auslandssemesters in den USA fehlen wird. Ein Lichtblick ist, dass Danielle Kelly, die 19-jährige Nationalspielerin aus Wales, überraschend weiterhin spielen wird. Ihre Eltern waren vom Besuch beim Final-Wochenende in der Jahnhalle so angetan, dass sie spontan zusagten. Trotzdem muss noch die eine oder andere Verstärkung kommen, ohne dass eine bisherige Stammspielerin verdrängt werden soll. Das erfordert Fingerspitzengefühl und gute Kontakte.

Und dann sind da auch noch organisatorische und wirtschaftliche Schwierigkeiten, die sich aus den beiden Aufstiegen ergeben: Die zweite Liga spielt deutschlandweit, in der kommenden Saison geht es überwiegend auf sehr weite Reisen. Das kostet Zeit und vor allem Geld wie auch die zunehmende Schiedsrichterzahl in der dritten Liga und die Reisekosten. Auch die Neuzugänge können nicht aus dem unmittelbaren Brucker Umfeld kommen, weil es sie dort schlicht nicht gibt. Und auch in der Jahnhalle muss etwas geschehen: Die vorgegebene Lux-Zahl (Lichtstärke) für die 2. Bundesliga lieg selbst in den Ecken bei 600 Lux und ist derzeit noch nicht erfüllt. Für all das ist der TuS auf Sponsoren angewiesen. Der Hauptsponsor ist bereits mit gutem Beispiel vorangegangen und hat sein Engagement verlängert. (Rudolf Lutzenberger)