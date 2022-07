TuS-Neuzugang Farida Badawy gewinnt Afrika-Meisterschaft mit Ägyptens Nationalteam

Teilen

So weit oben wie Farida Badawy stand noch nie eine TuS-Spielerin der Weltrangliste. © Privat

Das hat es wohl noch nicht gegeben: Eine seit Juli für den TuS Fürstenfeldbruck spielberechtigte Tischtennisspielerin wird afrikanische Meisterin.

Fürstenfeldbruck – So geschehen am Wochenende in Tunesien, wo derzeit die kontinentalen U19-Titelkämpfe stattfinden. Die 18-jährige Farida Badawy, die in der kommenden Saison für den Aufsteiger TuS Fürstenfeldbruck II in der 3. Bundesliga starten wird, trat als Nummer zwei Ägyptens zu den Mannschaftskämpfen an, blieb im gesamten Turnierverlauf ungeschlagen und wird ab Dienstag auch im Doppel und Einzel an den Start gehen.

Die TuS-Trainer Sandra Peter und Ingo Hodum sehen Badawy als begabte Perspektivspielerin, die in der dritten Liga als Nummer eins des TuS-Teams Erfahrungen in einer Spielklasse sammeln wird, die es in dieser Breite und Spitze in Ägypten nicht gibt. Sie wird dort auf nationale und internationale Klasse treffen. In Ägypten ist lediglich das Ausnahmetalent Hanna Goda stärker als Badawy. Goda ist aktuell die Nummer zwei der U19-Weltrangliste, Farida Badawy die Nummer 62 und damit besser platziert als jemals eine TuS-Spielerin.

TuS-Trainer sehen noch viel Potenzial bei Farida Badawy

Und die TuS-Trainer glauben an ein weiteres Entwicklungspotenzial der jungen Ägypterin aus Kairo, die soeben das Gymnasium abgeschlossen hat und sich jetzt noch stärker auf Tischtennis konzentrieren kann. Badawy passt wegen ihres Alters gut in den jungen TuS-Kader. Mit der 17-jährigen Lea-Marie Schultz steht sogar eine noch jüngere Spielerin im TuS-Kader für die dritte Liga. Es ist nicht auszuschließen, dass Farida Badawy in einem Jahr in der ersten Mannschaft des TuS stehen wird. Für kommende Saison ist das aber ausgeschlossen, da sie wegen ihrer Weltranglistenpunkte für die erste Garde gesperrt wurde.

In Tunesien startete das ägyptische Team mit einem 3:0 gegen Marokko, Badawy gewann ihre Partie gegen Meryem Berede klar mit 3:0. Ähnlich sicher bezwang sie beim zweiten Match gegen Südafrika Hashmika Heeralal. Das starke ägyptische Trio blieb beim 3:0 erneut ungefährdet. Schwieriger war das vorletzte Spiel gegen Algerien, doch trotz knapper Satzergebnisse setzte sich Farida Badawy gegen Hadjer Tahmi erneut mit 3:0 Sätzen durch. Zum erwarteten Finale kam es abschließend gegen Tunesien. Ägypten gewann eine hochklassige Partie mit 3:1. Die TuS-Spielerin blieb wie schon im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust und bezwang Motka Riaki mit 11:7, 11:7 und 11:8. (Rudolf Lutzenberger)