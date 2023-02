Tischtennis: Teams des TuS Fürstenfeldbruck laden zwei Mal zum Duell der Tabellennachbarn

Von: Thomas Benedikt

Sicher dabei: Die Ukrainerinnen (v.l.) Olena Nalisnikovska und Iryna Motsyk. © Peter Weber

Gleich zwei Mal heißt es am Samstag in der Jahnhalle Fünfter empfängt Vierten. Doch die Favoritenrolle ist in beiden Partien klar verteilt.

Fürstenfeldbruck – Los geht der Tischtennis-Samstag in der Jahnhalle um 12 Uhr mit der Partie TuS Fürstenfeldbruck II gegen SU Neckarsulm. Ab 17.30 Uhr empfängt dann die erste Brucker Mannschaft den TuS Uentrop.

Bruckerinnen bangen vor Uentrop-Partie um ihr Erfolgsquartett

Nach dem hart erkämpften aber umso wichtigeren 6:4-Sieg über die DJK BW Annen wartet auf die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck am Samstag, 17.30 Uhr, der nächste harte Brocken in der 2. Bundesliga. Der Tabellenvierte TuS Uentrop ist zu Gast bei den nur einen Platz tiefer stehenden Bruckerinnen.

Ob der Tus dann auf das Erfolgsquartett vom vergangenen Wochenende zählen kann, oder überhaupt will, ist allerdings fraglich. Denn Neuzugang Ting Yang verletzte sich gegen Annen am Fuß, schleppte sich aber noch durch die restliche Partie. Ihr Einsatz gegen Uentrop erscheint deshalb unwahrscheinlich – zumal der TuS das Saisonziel Klassenerhalt schon so gut wie in der Tasche haben dürfte. Und genau dafür hatte man die erfahrene Yang vor der Saison verpflichtet.

Bauen können die Brucker aber auf ihre beiden Ukrainerinnen. Anders als nach den vergangenen Partien sind Iryna Motsyk und Olena Nalsinikovska nach dem Sieg über Annen nicht in ihre vom Krieg versehrte Heimat zurückgekehrt. Sie werden in der Jahnhalle auf jeden Fall das TuS-Aufgebot anführen. Für die übrigen Positionen stehen Janine Hanslick, Stefanie Felbermeier und Neuzugang Milena Burandt zur Verfügung. Die Brucker Trainer Sandra Peter und Ingo Hodum haben also trotz Yangs wahrscheinlichem Ausfall die Qual der Wahl.

Zweite TuS-Garde ist klarer Außenseiter gegen Neckarsulm

Formal ist das Aufeinandertreffen zwischen der zweiten Tischtennis-Garde des TuS Fürstenfeldbruck und des SU Neckarsulm das Duell Vierter gegen Fünfter. Doch tatsächlich tut zwischen den Bruckerinnen und den Gästen aus Baden-Württemberg ein gewaltiger Riss auf in der Tabelle. Der TuS geht mit einem Punktestand von 12:14 in die Partie. Ihre Gegner kommen mit 17:7 Zählern daher und haben die Chance mit einem Sieg an die Tabellenspitze aufzuschließen. Los geht es am Samstag um 12 Uhr in der Jahnhalle.



Augen zu und durch? Auf (v.l.) Lea-Marie Schultz und Ronja Brüchert wartet ein echter Brocken. © Peter Weber

Wie groß der Leistungsunterschied zwischen den beiden Teams ist, hatte sich bereits im Hinspiel angedeutet. Da kamen die Bruckerinnen mit 1:6 unter die Räder. Einzig Lea-Marie Schultz konnte damals für den TuS als Siegerin von der Platte gehen. Allerdings hatten die Bruckerinnen auch Pech mit zwei knappen Fünf-Satz-Niederlagen. An diesen Hoffnungsschimmer will die zweite TuS-Garde am Samstag anknüpfen. Und klar ist auch: Die Bruckerinnen können ohne Druck in die Partie gehen. Die Entscheidung im Rennen um den Klassenerhalt, in dem der TuS überraschend gut daherkommt, fällt gegen andere Gegner.



Mit welcher Formation der TuS Neckarsulm ärgern will, steht allerdings noch nicht fest. Die Entscheidung dazu wollen die Trainer Sandra Peter und Ingo Hodum kurzfristig treffen. (Thomas Benedikt)