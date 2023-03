Tischtennis: Zwei Knifflige Auswärtsfahrten für die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck

Warm anziehen müssen sich die Tischtennis-Spielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck (v.l.): Stefanie Felbermeier, Milena Burand, Olena Nalisnikovska und Iryna Motsyk. © Peter Weber

Ein harter Doppel-Spieltag wartet auf die Tischtennis-Spielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck am Wochenende in der 2. Bundesliga.

Fürstenfeldbruck – Was der zweiten Garnitur eine Klasse tiefer in der 3. Bundesliga am vergangenen Wochenende nicht gelang, das will das erste TuS-Frauenteam in der 2. Bundesliga an diesem Wochenende besser machen: Von den beiden Auswärts-Partien am Samstag um 18 Uhr bei der DJK Offenburg und am Sonntag um 12 Uhr beim TTC Langweid wollen die Bruckerinnen nicht mit ganz leeren Händen heimkommen.

Vor allem das bayerische Derby am Sonntag in der Tischtennis-Hochburg Langweid soll nicht wie beim 3:6 in der Vorrunde mit einer Enttäuschung für die Brucker enden. Zwei halbe Teams kommen dabei aus der Ukraine – beim TuS Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska und bei Langweid die Spitzenspielerinnen Ganna Farladansky und Diana Styhar. Wer auf den übrigen Positionen für die Brucker an die Platte gehen wird, ist noch unklar. Zur Auswahl stehen unter anderem Ting Yang sowie die beiden TuS-Eigengewächse Stefanie Felbermeier und Janine Hanslick.

In Offenburg dagegen hängen die Trauben viel höher als beim Brucker 6:3-Sieg in der Vorrunde. Damals trat das Team von der französischen Grenze ohne das komplette Spitzenpaarkreuz an. Vor allem die belgische WM- und Olympiastarterin Natalie Marchetti wird für den TuS eine sehr große Herausforderung. (Rudolf Lutzenberger)