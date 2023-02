Tischtennis: Neuzugang soll dem TuS Fürstenfeldbruck die 2. Bundesliga sichern

Das Ass im Brucker Ärmel: Die Chinesin Ting Yang soll den Tischtennis-Frauen des TuS eine weitere Saison in der 2. Bundesliga sichern. © Peter Weber

Beide TuS-Teams können große Schritte zum Liga-Verbleib machen. Doch dafür brauchen die Brucker Tischtennisspielerinnen am Wochenende Siege.

Fürstenfeldbruck – Wohl dem, der für heikle Fälle immer noch eine Verstärkung in der Hinterhand hat: Die TuS-Tischtennisspielerinnen, wollen nach ihrem Aufstieg in die 2.Bundesliga schon jetzt den Klassenerhalt endgültig sichern: Dazu können sie am Samstag um 17.30 Uhr in der Jahnhalle gegen die DJK BW Annen Neuzugang Ting Yang einsetzen. Damit könnte die Revanche für das 3:6 aus der Vorrunde gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen glücken. Am Sonntag um 12 Uhr trifft dann das zweite Team des TuS in der 3.Bundesliga auf den TTC Weinheim II. Für beide Teams steht in Sachen Nichtabstieg viel auf dem Spiel.

Um für den Rest der Saison ohne Abstiegssorgen antreten zu können, setzt das Brucker Trainergespann Sandra Peter und Ingo Hodum am Samstag auf eine sehr starke Besetzung: Vom Heimaturlaub aus der Ukraine, wo sie allerdings kriegsbedingt nur an ihrer Kondition feilen konnten, kommen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska auf dem strapaziösen Landweg in die Kreisstadt. Nalisnikovska kommt mit einer enormen psychischen Last nach Deutschland. Vor Kurzem ist ihr Cousin an der Front gefallen.

Zwei Japanerinnen führen die DJK BW Annen an

Vierte im Brucker Bunde wird die nach ihrem halbjährigen USA-Studienaufenthalt zurückgekehrte Janine Hanslick sein. Sie soll mit Ting Yang im Doppel harmonieren. Keine einfache Aufgabe, schließlich ist das Zusammenspiel mit einer Abwehrspielerin zumindest ungewohnt.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind international hochkarätig besetzt: Die Spitzeneinzel bestreiten meist die beiden Japanerinnen Aya Umemura und Yuki Tsutsui. Umemura bringt viel Erfahrung mit. Vor Jahren wurde sie bereits mit Japan WM-Dritte. Daneben spielen mit Natalija Klimanova eine abwehrstarke lettische Nationalspielerin und mit Anastassiia Budnar eines der größten ukrainischen Nachwuchstalente, das sogar in den deutschen Kaderstützpunkt aufgenommen wurde.

TuS Fürstenfeldbruck II setzt auf seine junge Ägypterin

Das zweite TuS-Team hat es am Sonntag in der 3. Bundesliga noch schwerer. Es rangiert zwar momentan noch vor dem TTC Weinheim II, der als Achter ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Doch personell haben die Gäste als Unterbau eines deutschen Spitzenclubs ganz andere Möglichkeiten. Immerhin kann der TuS wieder auf die junge Ägypterin Farida Badawy zurückgreifen. Milena Burandt und Lea-Marie Schultz garantieren dem TuS-Team ein Durchschnittsalter unter 20, was aber freilich auch für den Talentschuppen des deutschen Top-Clubs TTC Weinheim gilt. (Rudolf Lutzenberger)