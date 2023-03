Tischtennis: Das Zittern geht weiter - TuS Fürstenfeldbruck II verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

An ihr lag’s nicht: Farida Badawy wehrte sich nach Kräften bei den Niederlagen des TuS Fürstenfeldbruck II gegen Rapid Chemnitz und die SG Motor Wilsdruff. © Peter Weber

Die Chance zum vorzeitigen Klassenerhalt in der 3. Bundesliga haben die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II gleich zwei Mal liegen lassen.

Fürstenfeldbruck – Beim Doppelstart in Sachsen konnte die junge Mannschaft nicht an ihre bisherigen Leistungen anknüpfen und unterlag mit 3:6 bei Rapid Chemnitz sowie mit 4:6 bei der SG Motor Wilsdruff.

Dass dem TuS-Kader diesmal mit Lea-Marie Schultz eine wichtige Stammspielerin fehlte, reichte als Erklärung für die mäßige Vorstellung nicht aus. Der Kader ist eigentlich groß genug, um dennoch mit einem schlagkräftigen Quartett die Reise nach Sachsen anzutreten.

Verstärktes Chemnitz ist eine Nummer zu groß

Die Niederlage in Chemnitz war noch eher zu erwarten, denn die Gastgeberinnen haben sich für die Rückrunde mit der Inderin Taneeska Samjaykumar Kotecha verstärkt. Diese gewann auch das Spitzenspiel gegen die für den TuS startende Ägypterin Farida Badawy und schraubte ihre Bilanz auf perfekte 6:0 Siege. Badawy gewann aber immerhin ihre Partie gegen Marlene Scheibe und schraubte am Wochenende ihre Einzelbilanz auf 19:5 Siege in den Spitzeneinzeln. Obwohl die Ägypterin auch ihr Doppel mit Milena Burandt gewann, unterlag der TuS vor magerer Kulisse.

Nur Janine Hanslick, ebenso wie Milena Burandt auch in der 2. Bundesliga im Einsatz, konnte noch einen Einzelsieg gegen Lara Neubert einfahren, blieb aber ebenso wie die diesmal sieglose Ronja Brüchert gegen die starke Polin Gabriela Dyszkiewicz ohne Satzgewinn. In dieser Besetzung ist Chemnitz fraglos stark genug für die 3. Bundesliga. Das muss das junge zweite TuS-Team am 1. April in der Jahnhalle im bayerischen Derby gegen die Viktoria Wombach aus Unterfranken erst noch beweisen. Denn es unterlag tags darauf in Wilsdruff nahe Dresden dem bis dato in vierzehn Partien sieglosen Schlusslicht SG Motor Wilsdruff.

Farida Badawy stemmt sich vergeblich gegen Niederlage

Ein Handicap war sicher, dass nach dem Spiel in Chemnitz am Vorabend die Anreise nach Wilsdruff anstand und bei einem Spielbeginn um 10 Uhr sowie entsprechend frühem Aufwärmen nicht allzu viel Zeit zum Schlafen blieb. Die SG Motor Wilsdruff hat zwar durch die Hereinnahme der Spitzenspielerin Anna Kempe in der Rückrunde ein wenig an Fahrt aufgenommen, der Abstieg des Teams aber ist nach bislang vierzehn sieglosen Partien bei nur einem Unentschieden längst besiegelt.

Ohne Fehl und Tadel spielte erneut Farida Badawy. Sie gab in den beiden Spitzeneinzeln nur einen einzigen Satz ab und blieb auch im Doppel an der Seite von Milena Burandt ungeschlagen. Burandt am ersten und Ronja Brüchert am zweiten Paarkreuz kamen jedoch im Einzel zu keinem Satzgewinn und Janine Hanslick musste sich mit einem 3:0 gegen Selina Langholz begnügen.

Gegen Wombach muss der TuS also am 1. April um 18 Uhr voraussichtlich nochmal alles geben, um mit zumindest einem Remis den Klassenerhalt endgültig zu sichern. Möglich wird dieses Ziel wohl nur mit der herausragenden Spitzenspielerin Farida Badawy sein. (Rudolf Lutzenberger)