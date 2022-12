Tischtennis: Trotz Niederlagen geht der TuS Fürstenfeldbruck zufrieden in die Winterpause

Auch in Liga zwei gehört die Ukrainerin Iryna Motsyk zu den besten Spielerinnen. © Peter Weber

Mit Niederlagen im Gepäck sind die Tischtennisfrauen von ihren Partien bei der DJK BW Annen und beim TTK Anröchte heimgekehrt.

Fürstenfeldbruck – Wie international und dementsprechend leistungsstark es in der zweiten Bundesliga zugeht, erlebten die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck zum Abschluss der Vorrunde. Sie verloren beim Vorletzten DJK BW Annen in Witten mit 3:6 und tags darauf beim Tabellenzweiten und Titelanwärter TTK Anröchte nahe dem westfälischen Soest mit 2:6.

Die dreitägige Reise in den Westen fühlte sich am Samstag in den Spitzeneinzeln und Doppeln wie eine Begegnung zwischen der Ukraine und Japan an. Die Bruckerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska sahen dabei nicht einmal schlecht aus. Beide schlugen die junge Yuki Tasutsui, die vor wenigen Jahren als deutsche Ranglistenerste der Schülerinnen aufhorchen ließ. Beide unterlagen jedoch der international sehr erfahrenen Aya Umemura. Motsyk gab sich erst nach großem Kampf mit 8:11 im Entscheidungssatz geschlagen. Am zweiten Paarkreuz indes war vor allem die lettische Nationalspielerin Natalija Klimanova mit ihrer stabilen Abwehr eine Nummer zu groß für Milena Burandt, die ebenso wie Steffi Felbermeier auch Sarah Rau unterlag. Gegen Annen hatten sich die Bruckerinnen eigentlich mehr erwartet.

Chancenlos bei Titelanwärter Anröchte

Tags darauf bei Anröchte traten die TuS-Frauen dann zwar besser auf. Die chinesische Phalanx war trotz des Fehlens von Qi Shi, der wohl besten Spielerin der 2. Bundesliga, aber nicht zu durchbrechen. Wieder gewannen Motsyk und Nalisnikovska ihr Doppel, wieder zeigte die zweifache ukrainische Einzelmeisterin Iryna Motsyk, dass sie auch gegen die Besten der zweiten Liga mithalten kann. Sie schlug in einem mitreißenden Match Jing Tian-Zörner in fünf Sätzen und verlor im Entscheidungssatz hauchdünn mit 10:12 gegen Aimei Wang. Diese benötigte auch gegen Nalisnikovska fünf Sätze zum Sieg, während die international erfahrene Jing Tian-Zörner keinen Satz gegen die TuS-Konterspielerin abgab.

Am zweiten Paarkreuz war auch diesmal nichts zu holen. Anröchte war auch hier international besetzt, so dass Steffi Felbermeier auf die starke Yang Henrich traf und in drei Sätzen unterlag. Spannender konnte es Milena Burandt machen, die gegen die litauische Nationalspielerin Lukrecija Juchnaite lange auf Augenhöhe spielte und erst in der Schlussphase im fünften Satz unterlag. Nun geht es erst einmal in die verdiente Winterpause.

Noch größerer Kader in der Rückrunde

Die in der Vorsaison eine Klasse tiefer noch fast unüberwindlichen TuS-Doppel trugen auch eine Klasse höher dazu bei, dass der TuS als Tabellenfünfter wider Erwarten schon nach der Vorrunde außer Abstiegsgefahr ist. Und der Kader des TuS wird in der Rückrunde noch ein wenig größer, denn Ting Yang wird nach der Geburt ihrer Tochter Luisa das eine oder andere Heimspiel bestreiten, und Janine Hanslick kommt an Weihnachten aus South Carolina zurück, wo sie ein Auslandssemester absolvierte.

Und schon jetzt gibt es eine Belohnung für das gute Abschneiden: Der DTTB hat den TuS für die Endrunde um die deutsche Pokalmeisterschaft am ersten Wochenende nach Neujahr zugelassen. (Rudolf Lutzenberger)