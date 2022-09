Zum Start der 2. Bundesliga: Der TuS Fürstenfeldbruck setzt auf sein Aufstiegs-Quartett

Eine fokussierte Rückrunde hat Janine Hanslick in der vergangenen Saison gespielt. In dieser Spielzeit wird die Bruckerin in den ersten Spielen jedoch fehlen. © Peter Weber

Ein Abenteuer haben die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck vor der Brust. Zum ersten Mal starten gleich zwei Teams in einer Bundesliga.

Fürstenfeldbruck – Die erste Garde startet in der 2. und das zweite Team in der 3. Bundesliga. Die Vorbereitungen dafür sind seit einiger Zeit in der heißen Phase.

Saisonstart ist in der 2. Bundesliga am Samstag, 24. September, um 17.30 Uhr in der Brucker Jahnhalle. Gegner ist dann der TV Langstedt aus der Nähe von Flensburg (Schleswig-Holstein). Damit wird auch schon ein Problem deutlich: Das TuS-Team muss sich auf deutschlandweite Fahrten inklusive Übernachtungen einstellen, die den Verein viel Geld und den Studentinnen, Schülerinnen oder berufstätigen Frauen viel Zeit kosten werden. Doch noch größer wird die sportliche Herausforderung.

Nur maßvolleVerstärkungen

Verstärkungen gab es in maßvollem Rahmen, denn der komplette bisherige TuS-Kader soll zum Einsatz kommen und so die sportlichen Früchte des Aufstiegs genießen. Dazu haben die TuS-Spielerinnen, die auch dem südbayerischen Kader angehören, auf die übliche Trainingspause im Sommer verzichtet.

Außerdem sind die beiden Ukrainerinnen Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska nach dem strapaziösen Landweg aus ihrer Heimat angekommen. Beide blieben nach Kriegsbeginn einige Zeit bei ihrem Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum in Glonn, ehe es sie aus Heimweh wieder zurück in die Ukraine zog.

Dort war wegen des Kriegs kaum Training möglich. Doch die zweifache ukrainische Einzelmeisterin Motsyk konnte in Lwiw ihren Fuß operieren lassen, sodass sie endlich wieder schmerzfrei spielen kann. Die zwei Ukrainerinnen sind für den TuS unersetzlich. Sie haben in der 3. Bundesliga alle Doppel gewonnen und Motsyk war zudem die erfolgreichste Einzelspielerin der ganzen Liga.

Dennoch wird es vor allem in der Vorrunde sehr schwierig für die Brucker, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Denn Verstärkung kommt erst für einige Rückrundenspiele durch die routinierte, in Südbayern beheimatete Chinesin Ting Yang, die heuer ihr zweites Kind geboren hat. Auf das spektakuläre Abwehrspiel der Nummer eins müssen die Fans also noch bis Januar warten.

Schlüsselspielerin erst zur Rückrunde da

Bis dahin müssen die Brucker auch auf die beim TuS groß gewordene Janine Hanslick verzichten, die zuletzt in der Rückrunde eine überragende Einzelbilanz verbuchte. Die Psychologie-Studentin hat für ein Semester einen Studienplatz in North Carolina (USA) bekommen und wird frühestens zum Rückrundenstart wieder dabei sein.

So lastet die Verantwortung am zweiten Paarkreuz auf der frischgebackenen bayerischen Vizemeisterin Steffi Felbermeier, die bereits zum Stamm der Mannschaft zählte, und auf der 19-jährigen Milena Burandt, die von der DJK Landshut kam. Burandt hat im U19-Bereich bereits Erfahrungen auf Bundesebene gesammelt. Und vielleicht steigert sich die erst 17-jährige Kaderspielerin Lea-Marie Schultz weiterhin so, dass auch sie mal Zweitliga-Luft schnuppern darf.

Der TuS ist in der 2.Bundesliga klarer Außenseiter, wie das Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum weiß. „Wir wollen uns aber so teuer wie möglich verkaufen“, haben sie als Devise an den Kader ausgegeben.

Talent aus Ägyptenfür das zweite Team

Es ist sicher von Vorteil für die Brucker, dass sie nur eine Klasse tiefer in der 3. Bundesliga als Aufsteiger die zweite Mannschaft melden konnten. Hier wird die sportliche Herausforderung sogar noch größer.

Der Kader ist sehr jung, ihm gehören wie bisher Lea-Marie Schultz, Ronja Brüchert, Haike Zhang und möglichst oft als Neuzugang die 18-jährige Ägypterin Farida Badawy an, die aktuelle Nummer 62 der U19-Weltrangliste. Sie wartet derzeit noch auf ihr Visum, das aber rechtzeitig zum ersten Heimspiel am Sonntag, 2. Oktober, um 12 Uhr in der Brucker Jahnhalle da sein sollte. Steffi Felbermeier und Milena Burandt können ebenfalls als Verstärkung in diesem Team mitwirken. (Rudolf Lutzenberger)