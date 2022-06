Brucker TuS-Frauen bekommen Verstärkung aus Ägypten und Mexiko

An den Top 100 der U19-Weltrangliste kratzt die Ägypterin Farida Badawy. © Privat

Kurz bevor die Wechselfrist ablief, verpflichtete der TuS Fürstenfeldbruck zwei weitere junge Neuzugänge für die kommende Tischtennis-Saison.

Fürstenfeldbruck – Geplant war es nicht, dass die TuS-Tischtennisspielerinnen mit ihren beiden Teams Meister ihrer Ligen wurden und damit in die zweite und dritte Bundesliga aufstiegen. Beide Meistertitel standen erst nach dem letzten Spieltag fest und so war die Zeitspanne zur Planung für die neue Saison kurz: Bis zum 31. Mai ging die Wechselfrist, innerhalb der der Kader verstärkt und ergänzt, die Einnahmen aufgestockt und organisatorisch einiges verändert werden musste, um die großen auch finanziellen Herausforderungen in der neuen Saison ab September nicht chancenlos anzugehen.

Einen Tag vor Wechselschluss gelangen den TuS-Verantwortlichen noch zwei sportliche Bereicherungen: Die neunzehnjährige Mexikanerin Marbella Aceves kommt im Herbst für drei Monate ins Leistungszentrum Bad Aibling und wird in dieser Zeit für die Brucker spielen. Sie belegt aktuell in der U19-Weltrangliste Platz 203. Noch deutlich weiter vorne liegt die 18-jährige Ägypterin Farida Badawy, sie nimmt in der U19-Weltrangliste momentan Platz 102 ein. Ihre Schnelligkeit und ihr auf Vor- und Rückhand gleichermaßen druckvoller Angriff wird den TuS-Fans viel Freude machen. Auch sie verstärkt die zweite Mannschaft, die es in der 3.Bundesliga sehr schwer haben wird.

Internationaler Kader bei den Bruckern

Der TuS wird also noch jünger und auch internationaler, zumal Danielle Kelly, die 19-jährige Nationalspielerin aus Wales, nach dem Aufstieg überraschend verkündet hatte, dass sie eine weitere Saison in Deutschland professionell trainieren und für den TuS starten will. Und dann gibt es ja noch die beiden Spitzenspielerinnen der vergangenen Saison, Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska. Beide sind wieder heimgefahren in die Ukraine, sollen aber schon im Juli und August für einige Wochen nach Bayern kommen, weil derzeit in der Ukraine ein Training nicht möglich ist. Motsyk muss außerdem noch ihre Fuß-Operation ganz auskurieren.

Zudem haben die beiden TuS-Trainer Sandra Peter und Ingo Hodum die klare Devise ausgegeben, dass alle Spielerinnen der beiden Meistermannschaften ihre Einsätze eine Klasse höher bekommen. Dies gilt für Steffi Felbermeier, Janine Hanslick, Ronja Brüchert, Lea-Marie Schulz und Haike Zhang und, wenn sie wieder fit ist, auch für Marina Heinrich. Doch dahinter steht noch ein großes Fragezeichen. Heinrich, seit Jahren eine feste Größe im Kader, fällt nach einer schweren Knieverletzung wieder für lange Zeit aus. Und auch Hanslick steht erst zur Rückrunde zur Verfügung. Sie geht für ein Auslandssemester nach South Carolina und fällt für die gesamte Vorrunde aus.

Youngster und Routinier bereits verpflichtet

Da kommt es dem TuS gelegen, dass es zuvor schon Verstärkungen gab. Schon bald nach Saisonende hatte sich die U19-Spielerin Milena Burandt für einen Wechsel von Landshut zum TuS entschieden, wo sie ein Bindeglied zwischen erster und zweiter Mannschaft werden könnte.

Und dann kam noch als vielleicht entscheidende Verstärkung für die Rückrunde die ehemalige chinesische Weltklassespielerin Ting Yang vom Zweitligisten TTK Anröchte zum TuS. Sie ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger und steht dem Verein wohl erst in der Rückrunde zur Verfügung. Ihre Erfahrung tut dem sehr jungen TuS-Kader gut. Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist wohl nur mit ihrer Mithilfe möglich. (Rudolf Lutzenberger)