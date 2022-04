Ein Remis reicht zum Titelgewinn: Auch die zweite TuS-Mannschaft steht vor dem Aufstieg

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Ronja Brüchert. Sie fiel zuletzt wegen einer Corona-Erkrankung aus. © Peter Weber

Spannender hätte die Tischtennissaison in der Frauen-Regionalliga kaum laufen können: Am letzten Spieltag trifft der TuS Fürstenfeldbruck II auf Regensburg.

Fürstenfeldbruck – Ein Punkt genügt dem TuS, um den Meistertitel zu sichern und in die dritte Bundesliga aufzusteigen. Spielbeginn ist am Samstag um 14.30 Uhr. Die Aufgabe hört sich allerdings einfacher an als sie ist. Beim TuS fehlt mit Marina Heinrich eine Stammspielerin. Zudem ist der Einsatz von Ronja Brüchert fraglich, die vor Woche coronabedingt ausfiel und auf eine Freitestung hofft. Dadurch müssen die Doppel neu formiert werden und auch die Einzelaufstellung fällt dem Trainerduo Sandra Peter und Ingo Hodum mangels Alternativen nicht schwer: Mit Stefanie Felbermeier, Danielle Kelly, Lea-Marie Schultz und Haike Zhang steht genau die notwendige Zahl von vier Spielerinnen zur Verfügung.

Vor einer Woche kam das TuS-Team in dieser Besetzung nur mühsam zu einem 5:5 gegen Verfolger Wilsdruff, der aber noch zwei Spiele vor sich hat und bei Punktgleichheit den TuS wegen des schwächeren Spielverhältnisses nicht mehr überholen kann. Nur verlieren darf der TuS also nicht, ein Remis gegen regensburg reicht in jedem Fall zum vor der Saison nicht für möglich gehaltenen Titelgewinn und Aufstieg.

Das Gästeteam aus Regensburg ist sicher erfahrener als das sehr junge TuS-Quartett. Die Oberpfälzerinnen sind zudem sehr ausgeglichen besetzt, zählen seit etlichen Jahren zur bayerischen Spitzenklasse und stellen gerade für noch weniger erfahrene Mannschaften wie den TuS-Talentschuppen eine Herausforderung dar. Die TuS-Trainer müssen versuchen, so viel Druck wie möglich von der Mannschaft zu nehmen. Denn so viel ist klar: Die Nachwuchstalente wollen unbedingt aufsteigen, doch genau das kann zum mentalen Bremsklotz werden. (Rudolf Lutzenberger)