Den TuS Fürstenfeldbruck II erwartet ein echtes Endspiel um die Regionalliga-Meisterschaft

Um ihre Aufstellung machen die Frauen des TuS Fürstenfeldbruck II noch ein Geheimnis. Hier berät sich Trainer Ingo Hodum mit Ronja Brüchert und Haike Zhang. © Peter Weber

Spannender hätte der Terminplaner das Saisonfinale der Tischtennis-Regionalliga kaum gestalten können. Am vorletzten Spieltag trifft der Erste auf den Zweiten.

Fürstenfeldbruck – Am Samstag um 15 Uhr trifft der TuS Fürstenfeldbruck II in der Jahnhalle auf die SG Motor Wilsdruff, die nur einen Zähler hinter den Brucker Spitzenreitern liegt. Sollte das junge TuS-Team die Oberhand behalten, ist ihm die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Eine Woche später steht nur noch das bayerische Derby gegen die DJK Regensburg auf dem Programm. Der TuS gilt hier als Favorit.

Diese Favoritenrolle gilt am Samstag gegen die Gäste aus Sachsen nicht unbedingt. Einen winzigen Punkt Vorsprung hat der TuS und die Gäste aus Sachsen kommen mit einem sehr ausgeglichen besetzten Kader. Herausragende Einzelbilanzen haben bislang Frieda Scherber mit 16:5 und Lisa Wolschine mit 16:6 Siegen erzielt.

Brucker haben trotz Heinrich-Ausfall etwas taktischen Spielraum

Obwohl Marina Heinrich bei den Bruckern für das Saisonfinale mit einem Bänderriss ausfällt, hat der TuS ebenfalls kleine taktische Spielräume. Danielle Kelly, Steffi Felbermeier, Ronja Brüchert, Lea-Marie Schultz und Haike Zhang sind für die zwei Doppel- und vier Einzelpositionen verfügbar. Sandra Peter und Ingo Hodum als Trainer-Duo werden also auf jeden Fall eine starke Formation in die Boxen schicken. Die Motivation des jungen und ehrgeizigen TuS-Kaders ist ohnehin über jeden Zweifel erhaben.

Neuland bringt indes die Hallensituation. Wegen einiger Corona-Verlegungen im Spielplan und entsprechenden Terminschwierigkeiten gegen Saisonende spielen bereits ab 13 Uhr und damit zeitweise gleichzeitig die TuS-Männer in der Landesliga gegen die SpVgg Thalkirchen. Die Jahn-Halle wird also ein wenig voller und lauter als gewohnt sein. Doch auch davon wollen sich die Brucker Meisterschaftsaspiranten auf dem Weg zum Titel nicht aufhalten lassen. (Rudolf Lutzenberger)