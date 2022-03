Nur Remis gegen Abstiegskandidat: Zweite TuS-Garde verpasst Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen

Eins gewonnen, eins verloren: Das ist die Doppel-Bilanz von Haike Zhang (l.) und Ronja Brüchert aus den beiden Wochenend-Partien des TuS Fürstenfeldbruck II. © Peter Weber

Einem 9:1-Sieg gegen die Leutzscher Füchse II aus Leipzig ließen die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck II nur ein 5:5 gegen Schwarza folgen.

Fürstenfeldbruck – Weil die SG Motor Wilsdruff als einzig verbliebener Kontrahent im Kampf um den Aufstieg in die 3. Bundesliga beim 5:5 gegen die TSG Thannhausen ebenfalls patzte, bleibt das Titelrennen offen. Gegen die zweite Garnitur des sächsischen Spitzenclubs Leutzscher Füchse konnte der TuS der in der ersten Mannschaft ausgelasteten Steffi Felbermeier eine Verschnaufpause gönnen, weil erstmals in der Rückrunde die junge Nationalspielerin Danielle Kelly aus Wales mit von der Partie war. Sie feierte einen gelungen Einstand und gewann mit Lea-Marie Schultz ihr Doppel ebenso sicher wie am Nebentisch Ronja Brüchert und Haike Zhang.

Mit einer 2:0-Führung im Rücken spielt es sich leichter und das merkte man Danielle Kelly in beiden Spitzeneinzeln an. Gegen Marie Rost gab sie keinen und gegen Jolanda Willberg nur einen Satz ab. Schwerer waren die Aufgaben für Ronja Brüchert, die immerhin einem 1:3 gegen Willberg ein starkes 3:0 gegen Rost folgen ließ.

Nachwuchstalent Lea-Marie Schultz spielt groß auf

Unter den Augen von Krisztina Toth, der siebenfachen Europameisterin und Leistungssport-Referentin des bayerischen Verbandes, spielte das junge TuS-Talent Lea-Marie Schultz ohne Fehl und Tadel und gab gegen Kerstin Meusch und Maja Meyer nicht einmal einen Satz ab. Toth war eigens nach Bruck gekommen, um Schultz’ Fortschritt zu begutachten. Auch Haike Zhang überzeugte mit zwei Einzelsiegen.

Lange Gesichter gab es dann tags darauf: Gegen den TTC HS Schwarza kam das junge TuS-Quartett nicht über ein mageres 5:5 hinaus. Und das, obwohl die Gäste mit nur drei Spielerinnen antraten. Dafür sind die Gäste in den Spitzeneinzeln stark besetzt, wie sich schmerzlich zeigen sollte: Ronja Brüchert kam weder mit den trockenen Schüssen aus kurzer Distanz von Annika Fischer noch mit der fast fehlerlosen Abwehr von Jaqueline Dömming zurecht und musste sich mit einem einzigen Satzgewinn begnügen.

Waliser Nationalspielerin gibt Führung aus der Hand

Besser schlug sich zwar Danielle Kelly, doch auch sie war nicht gut genug. Gegen Fischer führte sie im fünften Satz mit 10:5, vergab dann aber sieben Matchbälle und unterlag mit 14:16. Mit dieser Niederlage im Hinterkopf erging es ihr gegen Jaqueline Dömming trotz einer spielerischen Steigerung nicht besser. Zu überhastet war streckenweise ihr Angriffsspiel. Am Ende stand ein erneut unglückliches 9:11 im fünften Satz. Besser machte es wieder Lea-Marie Schultz, die gegen die erheblich schwächere Laura Hofmann beim 3:0 völlig ungefährdet blieb.

Jetzt steht am Samstag, 15 Uhr, das vermeintliche Endspiel um den Aufstieg gegen die SG Motor Wilsdruff an. Dem TuS II genügt dabei ein Remis, um eine Woche später im Heimspiel gegen die DJK Regensburg den Titel und damit den Aufstieg in die 3.Bundesliga endgültig zu sichern. Ein Sieg würde bereits vorzeitig den Titel und den Aufstieg bedeuten. (Rudolf Lutzenberger)