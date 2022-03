Die Titel-Entscheidung ist vertagt - TuS Fürstenfeldbruck II zittert sich zum Remis gegen Wilsdruff

Teilen

Auseinander gerissen: Weil Ronja Brüchert (l.) kurzfristig wegen Corona ausfiel, musste sich Haike Zhang auf eine neue Partnerin einstellen. Sie und Danielle Kelly verloren ihre Doppelpartie. © Peter Weber

Weil das Spitzenspiel zwischen TuS Fürstenfeldbruck und SG Motor Wilsdruff Remis endete, ist das Meisterrennen in der Regionalliga weiter offen.

Fürstenfeldbruck – Das Titelrennen in der Tischtennis-Regionalliga bleibt weiter spannend. Weil der TuS Fürstenfeldbruck II und die SG Motor Wilsdruff sich im Spitzenspiel 5:5-Unentschieden trennten, müssen die Bruckerinnen ihre Meisterfeier noch einmal verschieben. Sie haben es aber weiter selbst in der Hand. Dem TuS reicht im letzten Saisonspiel am Samstag um 14.30 Uhr in der Jahnhalle ein Unentschieden für Titel und Aufstieg.

Vor der Partie gegen Wilsdruff war noch gerätselt worden, mit welcher Formation der TuS starten würde. Doch dem Brucker Trainergespann blieb jegliches Kopfzerbrechen über die Aufstellung erspart. Denn neben Marina Heinrich (Kreuzbandriss) fehlte kurzfristig auch Ronja Brüchert (Corona). Dafür stand wieder die walisische Nationalspielerin Danielle Kelly im TuS-Kader. Sie musste zwar mit Haike Zhang das Doppel abgeben, das aber glichen Steffi Felbermeier und Lea-Marie Schultz aus.

Patt-Situation in den Spitzeneinzeln

Auch in den Spitzeneinzeln ergab sich eine Patt-Situation: Felbermeier und Kelly beherrschten zwar Julia Krieghoff und gaben gegen sie nicht einmal einen Satz ab. Doch gegen die routinierte und mit viel Übersicht agierende Frieda Scherber, die in den Spitzeneinzeln eine 18:5-Bilanz aufweist, mussten sich beide letztlich eindeutig geschlagen geben.

Umso spannender verliefen die Partien am zweiten Paarkreuz. Das junge TuS-Talent Lea-Marie Schultz war länger als alle anderen am Tisch, weil sie zweimal in den fünften Satz musste. Gegen Selina Langholz verlief der noch erfolgreich, gegen die starke Lisa Wolschina hingegen nicht.

Haike Zhang dreht Rückstand im fünften Satz

Haike Zhang verlor gegen Wolschina mit 1:3. Und auch gegen Langholz lag sie im fünften Satz bereits mit 5:9 zurück, als es aus TuS-Sicht insgesamt 4:5 stand. Die Meisterschaft schien verloren. Doch Zhang holte Punkt für Punkt und gewann gegen die immer unsicherer werdende Nummer vier aus Sachsen noch mit einem viel umjubelten 11:9.

Der Endstand lautete 5:5, das Satzergebnis 19:19 und das Ballverhältnis 352:348. Ausgeglichener geht es kaum. Geht es nach den TuS-Frauen, soll sich das am Wochenende nicht wiederholen. Ziel ist ein nervenschonender und klarer Sieg über Regensburg. Es könnte nicht die einzige Meisterschaft sein, die die Brucker Tischtennisspielerinnen am Wochenende feiern werden. Auch das erste Team kann mit einem Siegüber Landshut am Sonntag, 14 Uhr, den Titel holen. (Rudolf Lutzenberger)