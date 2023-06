Tischtennis: Bruckerin spielt sich bis ins Doppel-Finale der deutschen Meisterschaften

Ihr Doppeltalent hat Ronja Brüchert schon häufig im Trikot des TuS Fürstenfeldbruck unter Beweis gestellt. Jetzt war sie auch bei den deutschen Meisterschaften erfolgreich. © Peter Weber

Ronja Brüchert kann auch in der Saisonpause den Tischtennis-Schläger ruhen lassen. Das hat sich jetzt bei den deutschen Titelkämpfen ausgezahlt.

Fürstenfeldbruck – Während viele Tischtennis-Akteure die Sommerpause zu ein wenig Abstand von der Halle nutzen, bereitete sich die 22-jährige Bruckerin Ronja Brüchert gründlich auf die deutsche Meisterschaft der A-Klasse im hessischen Königstein vor. Dort startet nicht die allererste deutsche Spitzenklasse, wohl aber Perspektivspielerinnen, die noch nicht im Rampenlicht nationaler Titelkämpfe stehen. Und die Vorbereitung der Bruckerin hat sich ausgezahlt: Die Biotechnik-Studentin wurde zusammen mit Johanna Dietrich (DJK SB Regensburg) deutsche Vizemeisterin im Doppel und kam im Einzel bis ins Viertelfinale.

Richtig ernst wurde es im Doppel für Brüchert/Dietrich erst im Viertelfinale, das sie knapp mit 3:2 gewannen. Dann aber hatte das Duo die notwendige Abstimmung gefunden. Sie schlugen Lara Hoidig aus Niedersachsen und Lara Hullmann aus Schleswig-Holstein glatt in drei Sätzen und standen im Finale. Doch alles Zittern und Mitfiebern von Brücherts Mitspielerinnen beim TuS Fürstenfeldbruck am Liveticker nützte nichts. Das Finale ging mit 3:1 an Celine Kreiling, die auch deutsche Meisterin im Einzel wurde, und an die Hessin Tiziana Schuh vom hessischen TTF Oberzeuzheim.

Die deutsche Vizemeisterschaft im Doppel ist dennoch ein großer Erfolg für Brüchert, die auch im Einzel die Erwartungen erfüllte. In den Gruppenspielen gewann sie zwei Partien glatt mit 3:0, sodass sie trotz einer 2:3-Niederlage gegen Nhu Phuong Nguyen aus Jülich vor dieser als Gruppensiegerin ins Achtelfinale einzog. Auch dieses gewann sie in fünf umkämpften Sätzen gegen Viktoria Dickel aus Unna, ehe sie im Viertelfinale mit 1:3 an Sarah Trojahn aus dem westfälischen Löhne scheiterte und damit knapp einen Platz auf dem Treppchen verpasste. Demnächst wird Ronja Brüchert, die vor drei Jahren von Greuther Fürth zum TuS wechselte, wieder das Studium in den Mittelpunkt stellen. Zum Saisonauftakt im September ist sie noch da, dann aber geht es für einige Monate zum Studieren nach Australien. (Rudolf Lutzenberger)