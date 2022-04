Perfektes Saisonfinale: TuS-Frauen werden Meister in der 3. Bundesliga und Regionalliga

Gut gelaunt präsentierten sich die beiden ukrainischen Spitzenspielerinnen des TuS am letzten Spieltag (v.l.): Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska waren in Einzel und Doppel nicht zu schlagen. © Peter Weber

Besser hätte die Saison für die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck nicht zu Ende gehen können. Beide Teams feierten die Meisterschaft.

Fürstenfeldbruck – Dank einer famosen Rückrunde mit neun Siegen in neun Spielen stehen die Tischtennis-Frauen des TuS Fürstenfeldbruck als Meister in der 3. Bundesliga fest. Den Schlusspunkt der fast perfekten Saison setzte das Brucker Quartett am Sonntag mit einem 6:1-Heimsieg über Landshut. Die Gastgeber setzten dabei wieder auf die bislang immer gleiche Aufstellung. In den Doppeln schraubte das Ukraine-Duo Iryna Motsyk/Olena Nalisnikovska seine Saisonbilanz auf 18:0, während die Brucker Eigengewächse Janine Hanslick und Steffi Felbermeier beim 2:3 gegen Fanni Harsztovich/Teufl eine ihrer wenigen Saisonniederlagen erlitten.

In den ersten Einzeln sah es lange nicht nach einem klaren TuS-Sieg aus. Motsyk spielte erneut und ein letztes Mal mit Schmerzmittel und Fußbandagen gegen ihr weiter wachsendes Überbein. Zu einem zwei Sätze lang umkämpften 3:0 gegen die junge Milena Burandt reichte es aber noch. Gleichzeitig tat sich Olena Nalisnikovska gegen die Ungarin Fanni Harasztovich wie schon in der Vorrunde sehr schwer. Wieder ging es in den fünften Satz, diesmal aber hatte die Bruckerin das bessere Ende für sich.

Nach dem 3:1 gibt es kein Halten mehr

Eine Bank in dieser Saison war das Doppel der beiden Brucker Eigengewächse Janine Hanslick (vorne) und Steffi Felbermeier. © Peter Weber

Von da an waren die Gastgeber nicht mehr zu stoppen. Janine Hanslick ließ dem siebzehnjährigen bayerischen Nachwuchstalent Sophia Zahradnik in drei Sätzen keine Chance. Steffi Felbermeier schlug Katharina Teufl in fünf Durchgängen.

Den Deckel drauf packte dann wiederum Iryna Motsyk. Sie wurde ihrem Ruf als vielleicht beste Spielerin der Liga vollauf gerecht, bezwang Fanni Harasztovich in vier Sätzen und stellte den 6:1-Endstand her. Mit 31:2 Siegen in den Spitzeneinzeln war die Bruckerin damit die herausragende Einzelspielerin der gesamten Liga.

Heimreise von Spitzenspielerin trübt die Aufstiegsfreude

Mit dem letzten Ballwechsel war es vorbei mit der vergleichsweise ruhigen Atmosphäre, die sonst beim Tischtennis herrscht. Die komplette erste und zweite Mannschaft, beide an diesem Wochenende eine Liga höher geklettert, brachen in einen Freudentaumel aus, entwickelten bei Freudentänzen unbenannte Fähigkeiten und verleiteten große Teile des Publikums, an der euphorischen Stimmung teilzuhaben.

Nur eine Sache trübt die Stimmung beim TuS: Iryna Motsyk wird am Donnerstagabend per Bus nach Polen reisen und sich von dort in ihre ukrainische Heimatstadt Lemberg zu ihrer Familie durchschlagen. „Ich bin seit Februar hier, habe viel Heimweh und will mich daheim am Fuß operieren lassen“, erklärt die Brucker Spitzenspielerin. Und sie verspricht: „Nach zwei Monaten der Heilung bin ich zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder da“. Ihren Eltern und den TuS-Verantwortlichen gleichermaßen bereitet diese Entscheidung zwar Sorge. Umstimmen ließ sich Motsyk aber nicht.

Zweite Mannschaft steigt in dritte Liga auf

Das hätte vor der Saison niemand für möglich gehalten: Die zweite Mannschaft der Brucker TuS-Tischtennisfrauen ist in die 3. Bundesliga aufgestiegen. Gegen den Tabellenfünften DJK SB Regensburg hätte ein Remis zum Titel gereicht. Stattdessen unterstrichen die Bruckerinnen mit einem 8:2-Sieg ihre Ausnahmestellung in der Regionalliga.

Brucker Erfolgsquintett: In der Regionalliga waren (v.l.) Steffi Felbermeier, Danielle Kelly, Haike Zhang, Lea-Marie Schultz und Ronja Brüchert eine Klasse für sich. © TuS Fürstenfeldbruck

Dabei hatte das Trainer-Duo Sandra Peter und Ingo Hodum mutig nominiert: Trotz des Fehlens der Langzeit-Verletzten Marina Heinrich verzichtete das Trainergespann auf Steffi Felbermeier. Stattdessen ermöglichten sie Danielle Kelly, Lea-Marie Schultz, Haike Zhang und der frisch freigetesteten Ronja Brüchert, beim Saisonhöhepunkt dabei zu sein.

Nervenflattern zu Beginn der Partie

Doch der Start verlief holprig. Zhang und Brüchert verloren ihr Doppel. Dafür zeigte sich die junge Nationalspielerin Danielle Kelly aus Wales sehr stabil. Dazu mag beigetragen haben, dass zu ihrer Überraschung die Tür der Jahnhalle kurz vor Spielbeginn aufging und ihre Eltern eintraten. Sie hatten ihren Überraschungsbesuch per Auto aus Wales nicht angekündigt – umso mehr freute sich die Tochter und gewann prompt das Doppel an der Seite von Lea Marie-Schultz.

Schwerer war gleich anschließend ihr erstes Spitzeneinzel. Die ersten beiden Sätze verlor Kelly jeweils in der Verlängerung, dann setzte sie die angeratene Taktik bestens um und gewann dreimal mit 11:5. Mit dem mühsamen 2:2 blieb der TuS im Rennen. Schultz schlug Franziska Göpferich in vier Sätzen und Zhang gab gegen Gerti Dietrich keinen Satz ab. Der TuS war jetzt nicht mehr zu stoppen. Kelly hatte Sibylle Bauer beim 3:1 im Griff und Ronja Brüchert gewann in fünf Sätzen. Die abschließenden Siege von Schultz und Zhang waren nur mehr ein Schaulaufen des frischgebackenen Regionalliga-Meisters. (Rudolf Lutzenberger)