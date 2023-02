Spannung bis zum letzten Ball beim TuS Fürstenfeldbruck II

Tischtennis: TuS Fürstenfeldbruck mutiert zum Favoritenschreck - Zweite Garde schrammt an Sensation vorbei

Krimi-Spezialistin: Zwei Mal musste Milena Burandt in den fünften Satz – einen davon gewann sie. © Peter Weber

Spannung pur bekamen die Tischtennis-Fans am Samstag in der Jahnhalle geboten. Sowohl beim Spiel des ersten als auch des zweiten Teams wurde es eng.

Fürstenfeldbruck – Das bessere Ende hatte am Samstag die erste Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck. Sie bezwang in der 2. Bundesliga den TuS Uentrop mit 6:4. Etwas Pech hatte hingegen die zweite Mannschaft der Bruckerinnen, die dem TTC Weinheim II unerwartet knapp mit 4:6 unterlag.

Erste TuS-Garde schiebt sich an Uentrop vorbei

Vorläufig auf Rang vier sind die Tischtennisspielerinnen des TuS Fürstenfeldbruck in der 2. Bundesliga geklettert. Die Aufsteigerinnen schlugen überraschend den gestandenen Zweitligisten TuS Uentrop aus dem westfälischen Hamm mit 6:4. In der erneut reichlich unterkühlten Jahnhalle wurde es dennoch selbst den frierenden Zuschauer zeitweise warm, denn es gab teilweise sensationelle Ballwechsel und ein TuS-Team, das alle Erwartungen übertraf.



Die Doppel nahmen den erwartbaren Verlauf, denn das ukrainische Doppel Iryna Motsyk und Olena Nalisnikovska schraubte seine Erfolgsbilanz auf 11:2 Siege, während für Milena Burandt und Stefanie Felbermeier nur ein Satzgewinn möglich war. In den Spitzeneinzeln am ersten Paarkreuz war wieder einmal internationale Klasse zu bestaunen. Vor allem Motsyk bewies einmal mehr, dass sie auch in der 2. Bundesliga zu den Besten zählt: Zuerst bezwang sie die zweimalige russische Doppel-Europameisterin und WM-Dritte mit der russischen Nationalmannschaft Oxana Fadeeva in vier Sätzen. Weil Nalisnikovska an der lettischen WM-Teilnehmerin Airi Avameri scheiterte, ging es mit einem 2:2 in die Pause.



Viele Zuschauer fürchteten am zweiten Paarkreuz deutliche Vorteile der Gäste aus Westfalen. Doch das trat nicht ein, denn Felbermeier musste zwar die Routine der Ukrainerin Elena Shapovalova anerkennen, doch Milena Burandt setzte sich mit mutigem Offensivspiel mit 11:9 im fünften Satz gegen Spielertrainerin Nadine Sillus durch. Und weil Motsyk auch das Duell mit der Lettin Avameri mit unwiderstehlichem Angriff klar für sich entschied, ging der TuS 4:3 in Führung. Nalisnikovska übertraf alle Erwartungen, als sie das Ergebnis sogar auf 5:3 hochschraubte.



In den Schlusseinzeln spielte sich dann ein für das Endergebnis nicht entscheidendes Drama ab: Milena Burandt verlangte Shapovalova in fünf Sätzen alles ab und unterlag deshalb mit 12:14, weil die Schiedsrichterin einen bereits sicheren Punktgewinn wegen eines hereinrollenden Balles aus der zweiten Box nicht anerkannte. Doch in dieser zweiten Box fertigte Steffi Felbermeier Nadine Sillus in drei Sätzen zum 6:4-Endergebnis ab und es gab für die Fans und die Mannschaft Grund zum gemeinsamen Jubeln.

Spannung bis zum letzten Ball beim TuS Fürstenfeldbruck II

Als krasser Außenseiter ging der junge Perspektiv-Kader des TuS ins Heimspiel der 3. Tischtennis-Bundesliga gegen SU Neckarsulm. Doch ein Leistungsunterschied zwischen den um den Klassenerhalt bemühten Aufsteiger und dem Titelanwärter aus Württemberg war nicht auszumachen: Mit 4:6 unterlag der TuS nach dreieinhalb Stunden. Zum sicheren Klassenerhalt brauchen die Bruckerinnen aus den ausstehenden vier Partien allerdings noch einen Sieg. Der sollte machbar sein, wie die verbliebenen der frierenden Zuschauer in der mit knapp 16 Grad unterkühlten Jahnhalle feststellten.



Das Nachsehen hatten die beiden Bruckerinnen (v.r.) Stefanie Felbermeier und Lea-Marie Schultz in ihrem Doppel gegen den TTC Weinheim II. © Peter Weber

Zunächst jedoch musste das TuS-Quartett froh sein, mit einem 1:1 aus den Doppeln in die Einzel gehen zu können. Farida Badawy und Milena Burandt gelang ein mühsames 11:9 im fünften Satz. Weitaus mutiger trat der Außenseiter dann in den Einzeln auf. Badawy war in blendender Verfassung und schlug die slowakische Nationalspielerin Simona Horvathova in vier Sätzen, sodass es bei einer gleichzeitigen Niederlage von Milena Burandt mit einem Remis in die Pause ging.



Danach fiel eine Vorentscheidung, denn Steffi Felbermeier unterlag Thi Minh Thu Nguyen knapp mit 2:3 und Lea-Marie Schultz kam gegen die starke Ronja Mödinger über einen Satzgewinn nicht hinaus. Doch das junge TuS-Team steckte nicht auf. Die achtzehnjährige Farida Badawy kämpfte Hessenthaler in fünf Sätzen nieder und auch an Milena Burandt hatten die Fans viel Freude, weil sie sich gegen Horvathova erst im fünften Satz geschlagen gab.



Dann steuerte der Tischtennis-Krimi auf seinen Höhepunkt zu – an beiden Tischen liefen finale Entscheidungssätze. Steffi Felbermeier gewann ihren mit 11:9 gegen Mödinger, doch das Unentschieden verpasste Lea-Marie Schultz beim 9:11 gegen Nguyen hauchdünn. Das TuS-Quartett übertraf trotz des unglücklichen 4:6 die Erwartungen und geht selbstbewusst in die letzten vier Partien der Saison. (Rudolf Lutzenberger)