Tischtennis: Zum Saisonabschluss gibt‘s für den TuS Fürstenfeldbruck II ein Derby

3. Bundesliga

Von Thomas Benedikt schließen

Der Klassenerhalt ist dem TuS Fürstenfeldbruck II schon sicher. Jetzt könnten die Brucker Tischtennis-Frauen noch das Meisterrennen entscheiden.

Fürstenfeldbruck – Das letzte Saisonspiel der Tischtennisspielerinnen vom TuS Fürstenfeldbruck II hat es in sich. Am Sonntag, 14 Uhr, muss die von Sandra Peter und Ingo Hodum betreute Mannschaft beim TSV Schwabhausen II antreten. Das Team aus dem Nachbarlandkreis Dachau thront an der Tabellenspitze der 3. Bundesliga.

Für den TSV geht es im Derby um viel. Sollten der zweiten Garde des Erstligisten ein Remis oder ein Sieg gegen die Bruckerinnen gelingen, ist ihr der Titel nicht mehr zu nehmen. Die TuS-Frauen können dagegen völlig befreit aufspielen. Die Aufsteiger-Mannschaft hat den Klassenerhalt schon in der Tasche. Im Fall einer Niederlage könnten die Bruckerinnen schlimmstenfalls auf Rang acht abrutschen. Das wäre immer noch ein Platz über dem gefürchteten Abstiegsstrich.

Inwieweit sich die sichere Tabellensituation auf die Aufstellung des TuS auswirkt, ist noch nicht sicher. Wahrscheinlich ist, dass die Brucker im Nachbarschaftsduell auf ihre regionalen Talente und Eigengewächse setzen werden. Also Spielerinnen wie Milena Burandt – sie hatte bislang die meisten Einsätze im Team – Lea-Marie Schultz, Stefanie Felbermeier, Janine Hanslick oder Ronja Brüchert. Mit wem sie zu tun bekommen, ist dagegen noch unsicherer. Zu viele Optionen bietet der breite Schwabhauser Kader. Klar ist nur: Einfach wird’s nicht. (Thomas Benedikt)