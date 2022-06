Sogar für die meisten Männer ist sie zu schnell: Anja Kobs wird Gesamt-Neunte am Hochkönig

Eine Krone gab es für die Zweitplatzierte Allingerin Anja Kobs. © Privat

Anja Kobs belegt am Hochkönig nicht nur Platz zwei bei den Frauen sondern schafft auch Platz neun in der Gesamtwertung.

Pinzgau/Alling – Am Pfingstwochenende stand Anja Kobs wieder einmal auf einem Treppchen – im idyllischen Maria Alm im Pinzgau im Salzburger Land. Die Allinger Ausdauerspezialistin war die Zweitschnellste beim „Speedtrail“, einem Bergrennen auf den Hochkönig (2941 Meter), bei dem die Teilnehmenden auf einer Länge von 21,7 Kilometern satte 1277 Höhenmeter zu überwinden hatten. Kobs benötigte nur 2:06:02 Stunden für die Tortur. Obwohl sie Mitte Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden war und sportlichen Aktivitäten hinunter fahren musste. „Ich hatte zum Glück nur milde Symptome“, erzählt Kobs dem Tagblatt. Nur die zehn Jahre jüngere polnische Profiathletin Natalia Tomasiak war mit 2:00:25 Stunden schneller.

Kobs war nicht die einzige Sportlerin aus dem Brucker Land, die den Hochkönig hinaufstürmte: Der Emmeringer Jakob Crombach, der viele Jahre für das Tri Team Fürstenfeldbruck unterwegs war, wurde Achter der Männerwertung in 2:07:02 Stunden – mindestens vier der vor ihm Platzierten, darunter der spanische Gesamtsieger Nicolás Garrido (1:47:29 Stunden), sind Profis.

Insgesamt 373 Starter und Starterinnen: Nur sieben Männer waren schneller als Kobs

Wenn man die Männer- und Frauenwertung aufeinander legt, fällt auf: Nur sechs Männer waren schneller als Tomasiak, ein weiterer schneller als Kobs. Mit anderen Worten: Im Gesamtranking lag die Allingerin auf Rang neun (von 373 Starterinnen und Startern, von denen nur vier den Wettbewerb nicht beendeten), Crombach landete auf Platz zehn – hervorragende Platzierungen, denn hinter beiden finden sich einige bekannte Namen. Etwa die 25-jährige Innsbruckerin Diona Gorla, eine Profi-Bergläuferin, die 21 Jahre jünger als Kobs ist und nach 2:09:09 Stunden als dritte Frau eintraf.

Eigentlich wollte sich die Allingerin am Pfingstwochenende bei den 22. Hoyerswerdaer Europaläufen für die 100-Kilometer-WM am 27. August in Berlin qualifizieren. Die Norm liegt für Frauen bei acht Stunden, Kobs wollte die Ultradistanz in nur sechs Stunden hinter sich bringen. Nach der Erkrankung war ihr das Risiko indes zu hoch, auch wenn sie Anfang Juni als virenfrei getestet wurde. Die 45-Jährige nahm die Änderung gelassen: „Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein.“ Am Wochenende ist sie dafür im schwäbischen Lauingen bei einem Triathlon zu sehen. (Horst Kramer)